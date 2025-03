TPO - Đại úy Trần Vĩnh Chiến - Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM, được mệnh danh là “khắc tinh" của tội phạm ma túy. Biệt danh ấy bắt nguồn từ những thành tích nổi bật của anh trong các chuyên án lớn liên quan đến ma túy, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn sự bình yên cho thành phố hơn 10 triệu dân.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều là công nhân, đang làm việc tại một nông trường cao su ở huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk.

Khi còn nhỏ, cậu bé Chiến say mê theo dõi các bộ phim về đề tài cảnh sát hình sự trên truyền hình. Hình ảnh những người chiến sĩ Công an lăn xả, dũng cảm đối mặt với tội phạm khiến anh ấn tượng sâu đậm. Từ đó, anh ấp ủ ước mơ được khoác lên màu áo Công an, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quyết tâm theo đuổi con đường gian nan ấy, anh thi đỗ Trường Đại học An ninh nhân dân (TPHCM), chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Tốt nghiệp năm 2017, anh Chiến được điều động về công tác tại Đội Điều tra 2, Phòng An ninh điều tra, Công an TPHCM.

Bước ngoặt quan trọng đến với anh vào đầu tháng 2/2020, khi đó Công an TPHCM triển khai chủ trương điều động một số điều tra viên trẻ từ hệ an ninh sang hệ cảnh sát, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự và ma túy. Được điều về Đội Hướng dẫn điều tra - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, với người chiến sĩ trẻ khi ấy, “cú rẽ” này là thử thách nhưng cũng là cơ hội quý giá.

Anh Chiến chia sẻ rằng, ban đầu, việc chuyển sang mảng tội phạm ma túy khiến anh khá lo lắng. Loại tội phạm này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, không chỉ bởi mức độ manh động của các đối tượng, mà còn do tính chất phức tạp, khó lường của những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy.

Số tiền mà các đường dây này thu được thường vô cùng lớn, kéo theo khả năng tẩu tán, che giấu chứng cứ, thông tin rất tinh vi. Hơn nữa, các đối tượng cầm đầu thường tìm cách cấu kết với những “mắt xích” ở nhiều địa phương, thậm chí xuyên quốc gia, để mở rộng phạm vi hoạt động.

Thế nhưng, càng tiếp xúc, anh Chiến càng phát huy được năng lực bản thân trong mảng tội phạm này. Tính chất “vừa khó vừa nguy hiểm” của lĩnh vực này lại trở thành nguồn động lực để anh không ngừng trau dồi nghiệp vụ, tìm tòi, học hỏi từ những đồng đội dạn dày kinh nghiệm.

Trong môi trường ấy, anh trưởng thành nhanh chóng, lĩnh hội nhiều bài học quý báu, từ cách thu thập thông tin, kỹ thuật theo dõi, đến khả năng phân tích, tổng hợp để bóc gỡ toàn bộ đường dây một cách triệt để.

Trong quá trình công tác, anh Chiến đã tham gia điều tra nhiều chuyên án lớn nhỏ liên quan đến ma túy. Một trong những dấu ấn sâu sắc nhất là chuyên án VN10, được triển khai sau khi cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2023. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với quy mô rộng khắp nhiều tỉnh thành, và khả năng liên quan đến các đối tượng trong và ngoài nước.

Đặc biệt trong chuyên án này, anh Chiến cùng đồng đội sử dụng triệt để các công cụ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao để theo dõi, giám sát các đối tượng nghi vấn.

Anh cho biết, trong thời đại công nghệ 4.0, tội phạm ma túy cũng có xu hướng chuyển sang những phương thức hoạt động tinh vi hơn, sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa, giao dịch qua ví điện tử, tiền ảo, hay mạng xã hội nước ngoài. Nhờ việc được đào tạo và liên tục cập nhật kiến thức công nghệ mới, anh Chiến và đồng đội đã từng bước lật tẩy nhiều thủ đoạn che giấu, qua mặt cơ quan chức năng.

Thành công của chuyên án VN10 không chỉ mang ý nghĩa “đánh mạnh, đánh trúng” vào một đường dây lớn, mà còn mở ra hướng đi mới về phương pháp điều tra, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn TPHCM.

Theo anh Chiến, kết quả này minh chứng cho việc thay đổi tư duy, đó là không dừng lại ở việc bắt một vài “mắt xích” lẻ tẻ, mà phải truy quét, triệt hạ toàn bộ chân rết. Đó là con đường duy nhất để ngăn chặn dòng chảy ma túy từ gốc rễ, bảo đảm tầm kiểm soát lâu dài.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và sử dụng nhiều chiêu trò trên môi trường số, nếu không tự “nâng cấp” bản thân sẽ dễ dàng bị tụt hậu. Vì vậy, anh thường xuyên cập nhật các ứng dụng bảo mật, cách xác minh danh tính qua mạng xã hội, nắm bắt phương thức giao dịch tài chính ảo…

Mỗi khi gặp khó khăn trong quá trình phá án có liên quan đến yếu tố công nghệ, anh cùng đồng nghiệp trao đổi, thảo luận với các chuyên gia an ninh mạng, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo anh Chiến, để phòng chống tội phạm ma túy hiệu quả, không thể “một mình một hướng” mà cần sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật viên công nghệ cao.

Trước mỗi chuyên án, lãnh đạo Công an TPHCM và Phòng PC04 luôn chỉ đạo sát sao, đặt ra nhiều phương án dự phòng để đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng tham gia. Từng khâu đều được tính toán kỹ càng. Tuy nhiên, có một thử thách khác, ít nguy hiểm hơn nhưng lại nặng nề về mặt tinh thần. Đó là sự hy sinh thời gian dành cho gia đình, người thân.

Anh Chiến thừa nhận, vì đặc thù công việc đòi hỏi bám sát đối tượng ngày đêm, anh hiếm khi có đủ thời gian ở bên vợ con. Những dịp lễ, cuối tuần hay ngày nghỉ, anh luôn phải trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Vợ anh - chị Bùi Thị Lê Hà, dù biết công việc chồng mình đầy hiểm nguy, vất vả, vẫn luôn thầm lặng chăm sóc tổ ấm, nuôi dạy con cái, đảm đương mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Chính sự cảm thông, thấu hiểu và đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực lớn lao để anh yên tâm dấn thân vào những chuyên án khó khăn nhất.

Anh Chiến cho rằng mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh để đóng góp cho cộng đồng. Với anh, đó là nỗ lực giảm nguồn cung và cầu ma túy trên địa bàn TPHCM, giữ gìn môi trường sống trong lành, giảm thiểu những tệ nạn, tội phạm bắt nguồn từ ma túy. Đó cũng chính là một cách để bảo vệ gia đình.

Anh Chiến cho biết: "Thực tế, ma túy không chỉ tác động trực tiếp lên người sử dụng, mà còn là nguồn cơn dẫn đến các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, bạo lực. Sau khi triệt phá được một số đường dây ma túy lớn, tỷ lệ cướp giật, gây rối trật tự ở một số khu vực “nóng” của TPHCM giảm hẳn. Thậm chí, có những ngày các quận huyện báo cáo “không phát sinh vụ cướp giật nào”.

Là một trong những đề cử của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, anh Chiến khiêm tốn cho rằng vinh dự ấy không chỉ dành cho cá nhân anh, mà là thành quả chung của cả tập thể.

Anh nói rằng, trong lực lượng Công an, tinh thần đồng đội có ý nghĩa sống còn, bởi chỉ khi mọi người đồng lòng, cùng hướng về mục tiêu, chia sẻ thông tin kịp thời, thì việc truy bắt, triệt phá tội phạm mới diễn ra thông suốt.

Nhìn về tương lai, anh Chiến đặt niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ trẻ – những người sẽ kế thừa sứ mệnh xây dựng TPHCM phát triển, năng động nhưng vẫn an toàn.

“Thế hệ mới có lợi thế lớn về công nghệ và tư duy nhanh nhạy. Nếu được định hướng đúng và được trao cơ hội, các bạn trẻ sẽ tiếp tục đóng góp rất quan trọng cho công cuộc phòng chống tội phạm,” anh Chiến khẳng định.

Bên cạnh công tác chuyên môn, anh Chiến vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa nhiệt huyết với các bạn trẻ đam mê ngành Công an, hoặc bất kỳ ai mong muốn đóng góp cho xã hội.

Anh cho rằng, dù ở vị trí, lĩnh vực nào, nếu mỗi người đều nỗ lực làm tốt phần việc của mình, cùng chung tay hướng đến lợi ích cộng đồng, thì chắc chắn thành phố sẽ ngày càng văn minh, đáng sống hơn.

Quá trình rèn luyện, phấn đấu của anh Trần Vĩnh Chiến là tấm gương sáng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và truyền động lực sống đẹp của tuổi trẻ Công an TPHCM nói riêng và đoàn viên, thanh niên Thành phố nói chung về tinh thần yêu nước, ước vọng cống hiến, khát vọng vươn tầm vì “bình yên cuộc sống, hạnh phúc Nhân dân”, đóng góp thầm lặng vào sự phát triển của Thành phố và đất nước.