Đại úy trẻ 'khắc tinh' tội phạm

TP - Đại úy Nguyễn Viết Hiển - Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông), không chỉ là một chỉ huy đội xông xáo, tham gia phá nhiều vụ án lớn, mà còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Anh vừa nhận giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.

Nhận danh hiệu cao quý - “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”, Đại uý Nguyễn Viết Hiển biết ơn đồng đội luôn kề vai sát cánh trong gian nan, thử thách, những khoảnh khắc đối diện với cam go. “Giải thưởng này không chỉ của riêng tôi, mà của tất cả đồng đội. Tôi sẽ luôn nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu cao quý được trao tặng”, Đại úy Hiển nói.

Tròn 15 năm công tác, cũng là chừng ấy thời gian Đại úy Hiển gắn bó với Phòng Cảnh sát Hình sự. Sự trưởng thành của anh được thể hiện qua từng chiến công, chuyên án, vụ án cụ thể. Trong đó có chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch lên tới gần 600 tỷ đồng.

Đại úy Hiển cho biết, qua công tác nghiệp vụ phát hiện chiêu thức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng intenet với các thủ đoạn tinh vi, nhiều đối tượng tham gia, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Với vai trò là chỉ huy đội, anh đã tham mưu, đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Nhiều năm liền, Đại úy Nguyễn Viết Hiển đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, T.Ư Đoàn tặng Bằng khen. Mới đây nhất, anh được trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.

“Chuyên án do Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chuyên án chỉ đạo trực tiếp. Mỗi cán bộ chiến sĩ nhập cuộc rất quyết tâm, tập trung cao độ. Tháng 12/2022, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, chia thành 12 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng”, Đại úy Hiển cho biết. Sau chuyên án, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Hàng loạt vụ án, chuyên án lớn của lực lượng Cảnh sát hình sự trên địa bàn luôn có Đại úy Hiển tham gia. Mới đây nhất là hoạt động điều tra vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng với số lượng lớn, trị giá gần 4 tỷ đồng, xảy ra tại huyện Đắk G’long (Đắk Nông). Sau gần 2 ngày tích cực điều tra, ngày 18/3, lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có nhiều tiền án, thu giữ toàn bộ tài sản bàn giao cho gia đình bị hại.

Đại úy Hiển chia sẻ, đấu tranh với loại tội phạm nào cũng vất vả, khó khăn nhưng với tội phạm công nghệ cao khó hơn rất nhiều bởi phương thức phạm tội, thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ, mạng internet..., cuộc chiến với tội phạm càng khó khăn, thách thức, đầy cam go. Tuy nhiên, anh và đồng đội luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, học hỏi kiến thức về công nghệ thông tin để chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả và đã triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn mang thương hiệu Công an Đắk Nông.

Không chỉ tận tụy với công việc, Đại úy Hiển còn rất tích cực trong các phong trào, hoạt động của Đoàn. Với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự, anh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động hướng về cộng đồng, lồng ghép công tác an sinh xã hội gắn với công tác dân vận, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông không ngừng lớn mạnh.