TPO - Sáng 15/3, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, bầu cử chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1/2022 đến nay. Đồng thời, hội nghị cũng tuyên dương và trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.

20 cá nhân được vinh danh "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu"

Dự hội nghị có sự tham gia của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các cơ quan, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương và 20 cá nhân được vinh danh bằng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu", cùng đại diện tập thể và cá nhân được Bộ Công an khen thưởng về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia lãnh đạo Đoàn cấp xã.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc họp là đánh giá những thành tựu, phân tích các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện để tiếp tục thúc đẩy việc giới thiệu công an chính quy tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, cũng như bầu cử cho chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã. Nhiệm vụ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên CAND, đồng thời hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong tương lai gần, đặc biệt cần thực hiện hiệu quả chủ trương "Tháng Thanh niên" hằng năm trong CAND.

Để chuẩn bị tốt hội nghị, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ động phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng báo cáo, phân công chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị, lựa chọn và thực hiện quy trình xét duyệt đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tuyên dương 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023 và tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc, gợi ý các tổ chức Đoàn tham gia thảo luận.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu thảo luận với tinh thần sôi nổi, ngắn gọn, có trọng tâm, hướng về chủ đề hội nghị và đề cương đã gợi ý, đảm bảo dung lượng và thời lượng theo quy định

Công an kiêm nhiệm công tác Đoàn để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) cho biết, việc giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ cũng như bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã, nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nhằm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng Công an ở cấp xã và thị trấn trong bối cảnh hiện nay. Điều này cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác và chất lượng cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ Đoàn tại cơ sở dân cư. Đồng thời, đã có sự quan tâm và ủng hộ từ cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cũng như các tổ chức Đoàn khác, để tạo điều kiện và phối hợp triển khai hiệu quả.

Chủ trương này đã đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong công tác đảm bảo An ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phát triển phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" từ cơ sở. Đồng thời, việc này cũng hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên Công an kiêm nhiệm công tác Đoàn có điều kiện tốt hơn để rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn.

Thực tế cho thấy, trong hai năm qua, thông qua tổ chức Đoàn tại cơ sở dân cư, đội ngũ Công an chính quy kiêm nhiệm cán bộ Đoàn cấp xã đã phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động tuyên truyền, vận động và giúp đỡ lực lượng Công an triển khai các Đề án của Chính phủ. Đồng thời, đã có sự đẩy mạnh trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên. Nhiều mô hình và công trình đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Trong tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP Hà Nội, đã đánh giá cao chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, cũng như giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn cấp xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm, cho rằng đây là rất phù hợp và cần thiết trong tình hình mới, góp phần xây dựng bộ máy và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ở cơ sở. Điều này cũng giúp hỗ trợ tốt công tác thanh vận và góp phần hiệu quả vào việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại địa phương.

Đồng thời, các cấp uỷ và chính quyền của TP Hà Nội cũng đã tích cực ủng hộ việc triển khai chủ trương này, vì đây phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, cũng như góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ Công an chính quy tham gia các chức danh Đoàn cấp xã tại TP Hà Nội đã đạt hơn 50%.

Theo đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình, quá trình tích cực triển khai thực hiện chủ trương này, hiện tỉnh Thái Bình đã thành lập 145 chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn trong tổng số 261 Công an xã, phường, thị trấn. Tổng số thanh niên Công an giữ các chức danh lãnh đạo Đoàn là 85 đồng chí. Hiệu quả của việc kiêm nhiệm hai chức danh này đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở của lực lượng Công an được bảo đảm trực tiếp và toàn diện. Điều này đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cũng như nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn và Công an xã với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân.

Sớm ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Thanh niên CAND và Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nói, qua hơn 5 năm triển khai, việc bố trí Công an chính quy tại xã, thị trấn mà trong đó đa số là đoàn viên thanh niên đã mang lại những hiệu quả rất tích cực, được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền và nhất là nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Riêng trong 2 năm trở lại đây, Công an xã, thị trấn đã phối hợp bắt, xử lý 19 đối tượng; đấu tranh, bóc gỡ 183 đối tượng; rà soát, kiểm danh, kiểm diện 1.827 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng liên quan tới tổ chức phản động lưu vong; tiếp xúc, gặp gỡ, tranh thủ hơn 1.000 lượt chức sắc tôn giáo và trên 5.000 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; vận động, giải toả hơn 2.000 lượt khiếu kiện không đúng nơi quy định khỏi các khu vực bảo vệ mục tiêu…Tiếp nhận 108.976 tố giác, tin báo về tội phạm, tiến hành kiểm tra và xác minh sơ bộ; phân loại và chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền 70.937 tin, trong đó 75,6% tin được kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển trong vòng 24 hoặc 48 giờ, góp phần ngăn chặn, hạn chế phát sinh các vụ phạm pháp hình sự tại địa bàn cơ sở, giúp “giảm tải” một khối lượng công việc lớn cho cơ quan điều tra cấp huyện.

Đồng thời, lực lượng Công an xã, thị trấn đã có những đóng góp quan trọng trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Theo đó, trong các năm 2022, 2023, đã tiếp nhận, giải quyết hơn 2,6 triệu hồ sơ đăng ký thường trú, hơn 1,8 triệu hồ sơ đăng ký tạm trú; thu hồi 11.793 khẩu súng các loại cùng một khối lượng lớn đạn, lựu đạn, bom, mìn, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận hơn 1,9 triệu hồ sơ cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy với 100% hồ sơ được giải quyết theo quy định…

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương bầu bổ sung Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội các cấp, trong đó có sự ưu tiên đối với đối tượng là Công an chính quy các cấp.

Trên cơ sở Quy định 90 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương rất mong Ban Bí thư Trung ương Đoàn sớm ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Thanh niên CAND và Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn về hướng dẫn, chỉ đạo công tác Đoàn, phong trào thanh niên Công an địa phương và chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi tham gia đảm bảo an ninh trật tự, tạo cơ chế thuận lợi để phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta biểu dương, tôn vinh 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên được tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023 - những tấm gương xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và thể dục thể thao…”.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đoàn và cá nhân đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cùng toàn thể các đại biểu có mặt tại hội nghị.