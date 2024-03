Đoàn viên, thanh niên công an Quảng Bình mong muốn cống hiến sức trẻ

TPO - Với mong muốn cống hiến của cán bộ trẻ có năng lực, sẵn sàng bám địa bàn, bám cơ sở, Ban thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã thành lập Chi đoàn Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tích cực phối hợp Công an các đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn rà soát số lượng đoàn viên thanh niên tại các xã, khi có đủ từ 3 đoàn viên trở lên tiến hành thực hiện các bước thành lập Chi đoàn Công an cấp xã, dưới 3 đoàn viên gửi sinh hoạt tại các tổ chức Đoàn phù hợp.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc tăng cường lực lượng bám cơ sở, trong đó chú trọng bố trí cán bộ có nhiều kinh nghiệm, năng lực, đặc biệt là bổ sung số lượng lớn điều tra viên về cho Công an xã nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Ngay trong Quý I năm 2024, thành phố Đồng Hới đã đồng loạt triển khai việc thành lập các Chi đoàn Công an các xã, phường, thị trấn và xây dựng các đồng chí Bí thư Chi đoàn Công an cấp xã đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư kiêm nhiệm của các Đoàn xã, phường, thị trấn.

Đến nay tại thành phố Đồng Hới đã thành lập mới được 7/15 Chi đoàn Công an xã, phường và dự kiến đến hết ngày 10/3/2024, địa bàn thành phố Đồng Hới sẽ có 15/15 xã, phường thành lập và tổ chức đại hội các chi đoàn Công an cấp xã, phường.

Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn để triển khai đồng loạt việc thành lập các chi đoàn Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, xung kích, “Vì nhân dân phục vụ” của tuổi trẻ CAND, Chi đoàn Công an xã sẽ là hạt nhân nòng cốt, tiên phong đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của phong trào ở cơ sở, nâng cao vị trí của đoàn viên, thanh niên công tác tại Công an cấp xã.

Với việc hình thành những chi đoàn công an cấp xã sẽ là tạo môi trường cho các đoàn viên, thanh niên được sinh hoạt, cống hiến sức trẻ của mình trong các hoạt động phong trào do Đoàn các cấp giúp đoàn viên Công an có cơ hội giao lưu, hội nhập, đồng thời trao đổi thêm kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.