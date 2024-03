Tuổi trẻ công an Sóc Trăng với chương trình 'Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi'

TPO - Ngày 10/3, Đoàn Thanh niên công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức tổ chức ra quân hưởng ứng chương trình “Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024 tại huyện Cù Lao Dung.

Đại uý Nguyễn Tuấn Ngô - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, mục đích của chương trình “Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ Công an tỉnh chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2024); 68 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời, qua chương trình cũng phát động phong trào thi đua lập thành tích nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024 đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong Công an toàn tỉnh hưởng ứng thực hiện. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an toàn tỉnh hướng về địa bàn biên giới biển của tỉnh, từ đó lan tỏa cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; góp phần thúc đẩy phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh từ địa bàn cơ sở.

Trong Chương trình “Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng đã tổ chức các hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa như: Hành quân về địa chỉ đỏ, dâng hương, dâng hoa và tìm hiểu truyền thống lịch sử tại Đền thờ Bác Hồ tại xã An Thạnh Đông.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và thanh thiếu nhi trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Tuyên truyền về các loại tội phạm xuyên quốc gia như: Tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…giúp người dân tại địa bàn tuyến biên giới nâng cao nhận thức, cảnh giác với các loại tội phạm trên.

Triển khai thực hiện công trình thanh niên “Tự hào lá cờ Tổ quốc”, hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” tại địa bàn xã An Thạnh 3 (tặng 2 bản đồ Tổ quốc, 2 phần quà và 50 cờ Tổ quốc cho Công an xã và Đồn Biên phòng). Ra quân thực hiện mô hình hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, thu gom rác thải, thực hiện chương trình “Hãy làm sạch biển”. Đồng thời trao tặng 20 phần quà (mỗi phần 500 nghìn đồng), 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt (mỗi suất 500 nghìn đồng). Tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Thạnh 3...