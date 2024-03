Tuổi trẻ Công an TT-Huế triển khai chương trình 'Tháng 3 biên giới'

TPO - Ban Thanh niên Công an tỉnh TT-Huế phối hợp Huyện Đoàn A Lưới (TT-Huế) và các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và chương trình Tháng 3 biên giới năm 2024, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi”, Ban Thanh niên Công an tỉnh TT-Huế phối hợp đơn vị liên quan trao Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp trị giá 30 triệu đồng; khánh thành và trao tặng công trình thanh niên “Khu vui chơi thân thiện” trị giá 130 triệu đồng; công trình thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới và đường cờ Tổ quốc” trị giá 25 triệu đồng; trao tặng tập vở, bút cho học sinh Trường Tiểu học Phú Vinh (huyện A Lưới) trị giá 6 triệu đồng; tặng thùng phân loại rác cho trường này trị giá 4 triệu đồng; trao tặng “Hàng cây thanh niên” trị giá 8 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tham gia còn tổ chức ra quân trồng cây hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, cắt băng khánh thành đường điện, trao quà và bản đồ cho Công an xã Phú Vinh hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Theo ban tổ chức, hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Thanh niên Công an TT-Huế tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, tuổi trẻ Công an tỉnh tập trung phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của tổ chức Đoàn; kêu gọi đoàn viên, thanh niên xung kích, sẵn sàng tình nguyện về công tác tại các xã biên giới; tổ chức đa dạng các hoạt động thăm hỏi, kết nghĩa, giao lưu giữa đoàn viên thanh niên công an và thanh thiếu nhi đối với chủ quyền biên giới.

Bên cạnh đó là các hoạt động an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với chính quyền và nhân dân vùng biên giới; tăng cường hỗ trợ lực lượng công an xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên gắn với mục tiêu về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc huyện vùng cao biên giới A Lưới.