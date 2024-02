Hành động đẹp của 2 thiếu tá công an Bạc Liêu

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng giấy khen cho thiếu tá Châu Văn Đen, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông và thiếu tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an phường 8, thành phố Bạc Liêu vì có hành động đẹp: nhặt được, trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Ngày 9/2, Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao tặng giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho thiếu tá Châu Văn Đen - cán bộ Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu vì đã nhặt được và trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 4h50 ngày 7/2, trong quá trình tham gia tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai), thiếu tá Châu Văn Đen nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân mang tên H.T.N.B. và H.V.N., cùng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Sau đó, thiếu tá Châu Văn Đen đã nhanh chóng phối hợp Công an phường Hộ Phòng xác minh, liên hệ trao trả giấy tờ, tài sản cho chị B. và anh N. kịp thời; được vợ chồng anh chị viết thư cảm ơn.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cũng quyết định tặng giấy khen cho thiếu tá Trần Văn Cường - Trưởng Công an phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/1, trong quá trình đi công tác, thiếu tá Trần Văn Cường đã nhặt được một chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động, ví tiền và nhiều loại giấy tờ tùy thân mang tên N.T.N.H..

Ngay sau đó, thiếu tá Trần Văn Cường nhanh chóng xác minh địa chỉ, liên hệ và trao trả tài sản cho chị H., được chị viết thư cảm ơn.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu ghi nhận và biểu dương hành động đẹp của thiếu tá Châu Văn Đen và thiếu tá Trần Văn Cường.

“Đây là hành động đẹp, không chỉ thể hiện đức tính không tham của rơi mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm của 2 cán bộ trong việc xác minh, liên hệ trao trả tài sản kịp thời cho người bị mất; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Bạc Liêu trong lòng nhân dân”, đại tá Khởi nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu mong muốn trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những việc làm ý nghĩa, hành động nhân văn, vì nhân dân phục vụ, kịp thời phát hiện và biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt” trong toàn lực lượng.

Ông Khởi cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản, phòng ngừa tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, góp phần đem lại một mùa Xuân mới yên vui, an toàn, hạnh phúc.