Tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Phước hiến máu cứu người dịp Tết

TPO - Để đóng góp vào ngân hàng máu, cứu người dịp Tết nguyên đán 2024, tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện. Sự kiện ý nghĩa này đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Với phương châm "Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại", ngày 30/1, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bệnh viện Quân dân y 16 (thuộc Binh đoàn 16), tổ chức cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh hiến máu tình nguyện năm 2024. Đây là đợt hiến máu tình nguyện do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Bệnh viện Quân dân y 16 tổ chức.

Tham gia đợt hiến máu tình nguyện lần này có hơn 130 đoàn viên, đảng viên trẻ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bình Phước. Qua khám sàng lọc, đã tiếp nhận 120 đơn vị máu, mỗi đơn vị từ 250ml đến 450ml.

Thượng úy Lại Tiến Sĩ - phụ trách Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chương trình hiến máu là hoạt động ý nghĩa đang trở thành phong trào sâu rộng, mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên.

Theo thượng úy Sĩ, tham gia đợt hiến máu lần này có nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ đã nhiều lần hiến máu, lan tỏa mạnh mẽ phong trào.

Một số hình ảnh tại chương trình hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Phước: