Những cô gái tận hưởng cuộc sống một mình

TPO - Các vlog về cuộc sống độc thân hiện rất phổ biến trên ứng dụng Xiaohongshu, được coi là "Instagram ở Trung Quốc”.

Một cô gái sành điệu bước qua cánh cửa nhà mình, tiếng chuông cửa thông minh "chào mừng trở về nhà" reo lên phía sau. Máy quay lia qua căn hộ phong cách trang nhã bắt đầu ghi lại thói quen sau giờ làm việc: Vào bếp nấu ăn, chơi với thú cưng, chăm sóc da và sau đó là quay vlog. Ngôi nhà của cô ấm cúng và đầy đủ thiết bị sang trọng, đó là căn hộ của một "cô gái tinh tế", như vlogger này tự mô tả, cô đang sống một cuộc sống độc thân tinh tế.

Những video như vậy rất phổ biến trên Xiaohongshu, một nền tảng mạng xã hội được coi là "Instagram ở Trung Quốc". Những vlog sống một mình ghi lại cảnh các cô gái nấu ăn, dọn dẹp, giải trí và nghỉ ngơi.

Hoàn toàn trái ngược với cách diễn đạt trước đó về "phụ nữ ế", họ định hình cuộc sống độc thân của phụ nữ là hạnh phúc, chất lượng cao và viên mãn về mặt vật chất.

Bắt đầu từ giữa những năm 2000, shengnü là cụm từ được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc để chỉ những phụ nữ từ cuối độ tuổi 20 trở đi mà vẫn độc thân. Những cô gái này nhận những cái nhìn không mấy tích cực vì có "tiêu chuẩn không thực tế" khi đi tìm những hình mẫu người chồng tiềm năng và quá ích kỷ khi không cân nhắc đến nhu cầu của cha mẹ hoặc xã hội. Thuật ngữ này còn ngụ ý rằng phụ nữ độc thân là một vấn đề xã hội cần được khắc phục.

Mặc dù đã hạn chế nhưng thuật ngữ này và sự kỳ thị tiềm ẩn của nó vẫn hiện hữu trong các diễn đạt trên phương tiện truyền thông và cuộc sống hàng ngày. Ngay cả hiện nay, các nhân vật nữ trong phim và trên TV vẫn tìm thấy cái kết có hậu của mình bên các chàng trai - những người mang đến tình yêu mà dường như mọi phụ nữ độc thân đều cần — bất kể họ có nhận ra hay không.

Ở một mức độ nào đó, những người quay vlog về cuộc sống một mình trên Xiaohongshu thách thức những định kiến tiêu cực gắn liền với phụ nữ độc thân. Thay vì khao khát kết hôn và có chồng, những người phụ nữ này coi độc thân là sự tự do.

Quả đúng là như vậy, ý tưởng về sự tự do là trọng tâm của các vlog về cuộc sống một mình, thường dựa trên quan điểm cho rằng hôn nhân, ít nhất là đối với phụ nữ, có nghĩa là chấm dứt sự tự do. Trong phần giới thiệu vlog của mình, một người dùng viết: "Mọi người nói rằng sống một mình là cô đơn, nhưng so với cuộc sống hôn nhân lộn xộn, tôi thích sự tự do". Những mô tả tương tự, chẳng hạn như "sống một mình có sự tự do khi không có đàn ông" hoặc "sống một mình là cô đơn... nhưng không có tình yêu là tự do", khá phổ biến trên mạng xã hội.

Để chứng minh rằng cuộc sống một mình vừa đáng mơ ước vừa tự do, những người viết blog về cuộc sống một mình trên Xiaohongshu có xu hướng nhấn mạnh vào hai khía cạnh: Độc lập về kinh tế, tự chăm sóc và tự kỷ luật.

Những người viết blog sống một mình trên Xiaohongshu thường tự coi mình là những phụ nữ có sự độc lập về kinh tế trong công việc. Điều này được coi là chìa khóa cho cuộc sống độc thân hạnh phúc của phụ nữ, cho phép họ tránh xa hôn nhân trong khi vẫn tận hưởng niềm vui của cuộc sống hàng ngày.

Trong một vlog sống một mình tiêu biểu, video bắt đầu bằng cảnh người viết blog tập thể dục nhịp điệu ở nhà sau giờ làm việc, sau đó nấu bữa tối cho mình và cuối cùng là xem phim bằng máy chiếu. Video chỉ dài 96 giây nhưng có nhiều cảnh gợi nhớ đến cuộc sống đô thị cao cấp, bao gồm một căn hộ cao tầng, các thiết bị gia dụng chất lượng cao và hệ thống giải trí tại nhà. Cô gái này có thu nhập hàng tháng là 30.000 nhân dân tệ (4.250 đô la) và thời gian sống một mình vui vẻ sau giờ làm việc, trong không gian thoáng đãng với các thiết bị gia dụng và đồ trang trí tinh tế.

Một số vlogger nói rằng họ đã mua được nhà riêng nhờ làm việc chăm chỉ. Với họ, nhà không còn là nơi phụ nữ đảm nhiệm công việc nội trợ mà là nơi thể hiện năng lực tài chính.

Chủ đề chính khác trong các vlog sống một mình là về “tự chăm sóc và tự kỷ luật”. Trong tiếng Trung, thuật ngữ này là zilü, nghĩa đen là “tự kỷ luật” nhưng cũng có hàm ý tích cực đồng nghĩa với tự chăm sóc. Trong các vlog sống một mình, một số thói quen phổ biến là tự chăm sóc và tự kỷ luật bao gồm tập thể dục, chăm sóc da và nấu đồ ăn healthy tốt cho sức khỏe. Điều này chỉ ra rằng việc độc thân có thể giúp phụ nữ chăm sóc bản thân tốt hơn so với khi họ kết hôn hoặc hẹn hò.

Trong một vlog sống một mình khác, vlogger này giới thiệu bài tập luyện tại nhà của cô, cô mặc quần áo từ một thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng; thói quen chăm sóc da với các sản phẩm chăm sóc da cao cấp; và một bữa ăn nấu tại nhà lành mạnh với hai miếng bánh mì, rau luộc và hải sản với nước chấm xì dầu, cùng một bát nhỏ trái việt quất.

Trong phần mô tả, nữ vlogger này viết: "Đây là ý nghĩa của quá trình làm việc chăm chỉ và kiếm tiền ... (để) có thể có một cuộc sống thoải mái."

Tuy nhiên, không phải tất cả các vlog sống một mình đều tập trung vào mặt tích cực của tình trạng độc thân. Trong một video, người viết blog nhắc đến sự kiệt sức của cô ấy vì làm thêm giờ. Tuy thế, sự mệt mỏi này lại được coi là tác dụng phụ của nỗ lực cần thiết để đạt được sự độc lập về kinh tế và rèn luyện tính tự kỷ luật. "Dùng công việc để đánh bại công việc... thật tuyệt khi chỉ quan tâm đến tương lai sự nghiệp của mình và không thích hẹn hò với bất kỳ ai", cô gái này viết Lúc này, sự viên mãn của phụ nữ không còn nằm ở tình yêu nữa, mà nằm ở lối sống tiêu dùng lý tưởng.

Minh Vy