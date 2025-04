THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Trump dọa áp thuế mới riêng biệt với đồ điện tử

TPO - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác, vừa được miễn thuế nhập khẩu, sẽ phải đối mặt với các loại thuế mới riêng biệt cùng với chất bán dẫn trong vòng 2 tháng tới

Vào cuối ngày 12/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố miễn trừ thuế đối đối ứng đối với điện thoại thông minh và một loạt các sản phẩm điện tử khác.Tuy nhiên, ông Lutnick cho biết Tổng thống Trump sẽ ban hành "một loại thuế quan tập trung đặc biệt" đối với điện thoại thông minh, máy tính và các sản phẩm điện tử khác trong một hoặc hai tháng, cùng với thuế quan nhắm vào chất bán dẫn và dược phẩm. Ông cho biết những khoản thuế mới này nằm ngoài thuế đối ứng của Tổng thống Trump. "Ông ấy nói rằng chúng được miễn thuế đối ứng, nhưng bị liệt vào danh sách thuế bán dẫn, có thể sẽ có hiệu lực trong một hoặc hai tháng nữa", ông Lutnick cho biết trong cuộc phỏng vấn trên ABC, dự đoán rằng các khoản thuế này sẽ giúp đưa hoạt động sản xuất các sản phẩm đó về Mỹ. "Đây là những thứ liên quan đến an ninh quốc gia, mà chúng ta cần phải sản xuất tại Mỹ".

Nga - Ukraine sắp đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ.Đài CNN ngày 13/4 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nga và Ukraine sắp đàm phán trực tiếp tại TP. Ankara (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ) vào tuần này để thảo luận về an ninh tại khu vực Biển Đen. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 15 – 16/4 tại trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, theo các nguồn tin. Hiện Moscow và Kiev đều chưa lên tiếng về thông tin Nga và Ukraine sắp đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine bất ngờ từ chức. Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Brink bất ngờ từ chức cách đây hai ngày, khi vừa phải chịu áp lực lớn từ Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev, vừa căng thẳng vì làm việc với Tổng thống Donald Trump. Việc bà Brink bất ngờ rời vị trí đánh dấu một biến động mới trong quan hệ Mỹ - Ukraine kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump lên nắm quyền và bắt đầu tái định hướng chính sách liên quan Ukraine.

Mỹ và Saudi Arabia sẽ ký thỏa thuận hạt nhân dân sự. Ngày 13/4, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Mỹ và Saudi Arabia sẽ ký một thỏa thuận sơ bộ về hợp tác phát triển ngành công nghiệp hạt nhân dân sự của Saudi Arabia. Phát biểu sau khi gặp người đồng cấp Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman tại thủ đô Riyadh, ông Wright cho biết, các chi tiết cụ thể về bản ghi nhớ hợp tác năng lượng giữa Riyadh và Washington sẽ được công bố vào cuối năm nay.

4 trận động đất liên tiếp tại châu Á. Ngày 13/4, Myanmar, Ấn Độ và Tajikistan đã trải qua 4 trận động đất trong một giờ, khiến người dân phải rời khỏi các tòa nhà. Tại Myanmar, một trận động đất mạnh 5,5 độ xảy ra gần Meiktila, miền Trung Myanmar đã làm gia tăng thêm nỗi lo sau trận động đất kinh hoàng 7,7 độ vào ngày 28/3. Cục Khí tượng Myanmar cho biết, trận động xảy ra tại khu vực thị trấn Wundwin, cách Mandalay 97 km về phía Nam, ở độ sâu 20 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính độ sâu là 7,7 km. Tâm chấn của trận động đất mới nhất nằm ở hành lang giữa Mandalay và Thủ đô Naypyitaw.

Liên minh châu Âu cân nhắc áp đặt gói trừng phạt thứ 17 với Nga. Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp vào ngày 14/4 để thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cử một phái bộ giám sát và áp đặt gói trừng phạt thứ 17 của khối với Nga cùng với các cơ chế gây sức ép khác. Truyền thông châu Âu cho biết các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi giao tranh kết thúc và tiếp tục gây sức ép trừng phạt đối với Nga.

Mỹ đạt thỏa thuận với một nước châu Phi để trả tự do cho công dân nghi hoạt động gián điệp. Theo hãng tin Reuters, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về đàm phán con tin, ông Adam Boehler thông báo rằng các quan chức nước này đã đạt được thỏa thuận trả tự do cho một công dân Mỹ bị giam giữ tại Tunisia. Ông Boehler cho biết rằng công dân Mỹ Robert Vieira đã bị bắt giữ cách đây 13 tháng khi đang làm công việc truyền giáo ở Tunisia - một quốc gia tại khu vực Bắc Phi. Người đàn ông này bị chính quyền Tunisia nghi ngờ hoạt động gián điệp. Tại thời điểm trả lời phỏng vấn, Đặc phái viên Mỹ cho biết ông Vieira đang trên chuyến bay để về Mỹ cùng gia đình sau khi được phía Tunisia thả tự do.

EU xem xét thành lập quỹ quốc phòng chung nhằm giảm gánh nặng nợ công. Mới đây, các Bộ trưởng Tài chính của EU đã thảo luận về khả năng thành lập một quỹ quốc phòng chung có tên “Cơ chế Quốc phòng châu Âu” (European Defence Mechanism - EDM). Quỹ này tập trung vào việc mua sắm và sở hữu thiết bị quân sự quốc phòng, cho phép các quốc gia thành viên EU sử dụng các nguồn lực này miễn phí. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp tăng chi tiêu quốc phòng mà không làm gia tăng gánh nặng nợ công đối với mỗi nước.