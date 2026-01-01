Phát biểu chào năm mới, Tổng thống Vladimir Putin tin tưởng vào chiến thắng của Nga

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới theo truyền thống từ Điện Kremlin. Bài phát biểu được phát sóng đầu tiên ở vùng cực đông nước Nga - Kamchatka và Chukotka - nơi đón năm mới sớm nhất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu mừng năm mới. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu dài 3 phút 20 giây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về tầm quan trọng đặc biệt của việc giữ vững sức mạnh và đoàn kết, khẳng định rằng tương lai của đất nước “phụ thuộc phần lớn vào chúng ta”.

“Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, vào những người sát cánh bên chúng ta, những người thân yêu nhất của chúng ta. Và chúng ta cũng luôn sẵn sàng đứng về phía họ. Sự hỗ trợ lẫn nhau này mang lại cho chúng ta niềm tin, rằng tất cả những gì chúng ta đã hình dung, những hy vọng và kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ được thực hiện”, ông Putin nói.

“Công việc, thành công và thành tựu của mỗi người trong chúng ta” góp phần viết nên những chương mới trong “lịch sử ngàn năm” của đất nước.

Người dân Mátxcơva chào đón năm mới 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đã ca ngợi các binh sĩ và sĩ quan Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, những người đã “gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự thật và công lý”.

“Hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang ở bên cạnh các bạn trong đêm giao thừa này. Họ nghĩ về các bạn, trái tim họ hướng về các bạn, đặt hy vọng vào các bạn. Chúng ta đoàn kết trong tình yêu chân thành, sự vị tha và tận tụy dành cho nước Nga. Tôi chúc tất cả các chiến sĩ và chỉ huy của chúng ta một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta”, tổng thống Nga nói và nhấn mạnh rằng ngay cả “những người đang ở xa lúc này, các bạn vẫn luôn bên cạnh chúng tôi”.

Tổng thống Putin ca ngợi người dân Nga là “một gia đình lớn, mạnh mẽ và đoàn kết”, sẽ tiếp tục “làm việc và xây dựng, để đạt được mục tiêu của chúng ta và tiến lên phía trước vì nước Nga vĩ đại”.

“Tôi chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc, sự thấu hiểu và thịnh vượng, trên hết là tình yêu thương. Mong rằng truyền thống, đức tin và ký ức của chúng ta sẽ gắn kết tất cả các thế hệ, và luôn nâng đỡ chúng ta trong mọi việc chúng ta làm", Tổng thống Putin kết thúc bài phát biểu.