Đông Nam Á đón chào năm mới 2026

TPO - Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ và đảo Christmas của Úc vừa bước sang năm mới 2026 với những màn pháo hoa rực rỡ.

Pháo hoa mừng năm mới ở New Zealand. (Ảnh: Reuters)

(Nguồn: The Sun)

Úc siết chặt an ninh sau vụ xả súng trên bãi biển

Dù chưa đến Giao thừa nhưng đông đảo người dân Úc đã bắt đầu tập trung tại Nhà hát Opera Sydney, nơi sẽ có một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng để chào đón năm mới.

Màn trình diễn pháo hoa dự kiến ​​sẽ bao gồm phần tưởng niệm dành cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố trên bãi biển Bondi ngày 14/12. 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi những kẻ có vũ trang nổ súng vào một sự kiện có hơn 1.000 người tham dự.

Cảnh sát tin rằng vụ tấn công được truyền cảm hứng từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

An ninh được siết chặt trên bến cảng Sydney chiều 31/12. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Úc Anthony Albanese bắt đầu bài phát biểu năm mới của mình với một giọng điệu u buồn, nói rằng: "Ngay lúc này, niềm vui mà chúng ta thường cảm nhận vào đầu năm mới bị lu mờ bởi nỗi buồn của năm cũ".

"Sau vụ khủng bố nhằm vào người Úc gốc Do Thái trên bãi biển Bondi, trái tim chúng ta đau nhói trước mỗi sinh mạng đã mất và mỗi cuộc đời bị thay đổi mãi mãi".

Nhưng ông nhấn mạnh, phản ứng trước vụ tấn công đã thể hiện "tinh thần tốt đẹp của người Úc, với tất cả lòng dũng cảm và sự cảm thông".

"Đó là lý do tại sao tôi lạc quan và quyết tâm rằng trong năm mới, chúng ta sẽ vươn lên để đối mặt với những thách thức phía trước", ông nói.

Úc đón năm mới bằng ánh nến tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Bondi và màn pháo hoa rực sáng bầu trời Sydney. (Ảnh: Sky News, The Sun)

Lãnh đạo Nga -Trung Quốc chúc mừng năm mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi lời chúc mừng năm mới, ca ngợi mối quan hệ ổn định giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: RT)

Ông Putin chúc ông Tập và người dân Trung Quốc những điều tốt đẹp nhất, nói rằng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Nga tiếp tục phát triển trong suốt năm 2025.

Đáp lại, ông Tập gửi lời chúc mừng tới ông Putin và người dân Nga, nói rằng quan hệ song phương đã có những tiến bộ. Ông nhắc lại việc hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hai lần trong năm tại Bắc Kinh và Mátxcơva, khẳng định hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, bao gồm cả Liên Hợp Quốc.

Chúc mừng năm mới Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản!

Đồng hồ đã điểm 0h ngày 1/1/2026 tại Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản.

Người dân tập trung tại Chùa Zojoji ở Tokyo. (Ảnh: AP)

Tại Seoul, lễ đánh chuông và đếm ngược đã diễn ra tại Đình Bosingak. Khi khoảnh khắc Giao thừa đến gần, mọi người đếm ngược từ 10 và đúng vào nửa đêm, tiếng chuông sẽ ngân lên.

Nghi lễ tương tự cũng diễn ra ở Tokyo, nơi chuông chùa vang lên tổng cộng 108 lần.

Không khí chào đón năm mới ở Seoul. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong khi đó, người dân Triều Tiên đã tạm biệt năm 2025 với màn trình diễn pháo hoa trên Quảng trường Kim Il Sung (thủ đô Bình Nhưỡng).

Nhiều nước châu Á bước sang năm mới 2026

Trung Quốc, Malaysia, Singapore vừa chính thức bước sang năm mới 2026. Tại Malaysia, pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm trên Tháp đôi Petronas.

Một em nhỏ thắp pháo bông mừng năm mới ở Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: AP)

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), màn trình diễn pháo hoa thường niên trên Cảng Victoria đã bị hủy bỏ sau vụ cháy chung cư hồi tháng 11 khiến ít nhất 161 người thiệt mạng.

Thay vào đó, chính quyền Hồng Kông đã tổ chức một chương trình âm nhạc với sự góp mặt của bộ đôi Air Supply, cùng với việc biến mặt tiền của 8 địa danh nổi tiếng thành những chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ, và một màn trình diễn ánh sáng kéo dài 3 phút vào lúc nửa đêm.

Đông Nam Á đón chào năm mới 2026

Pháo hoa rực sáng bầu trời Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ và đảo Christmas của Úc vừa bước sang năm mới 2026 với những màn pháo hoa rực rỡ.

Tổng duyệt lễ đếm ngược trên Quảng trường Thời đại

Lễ tổng duyệt cho sự kiện đếm ngược mừng năm mới đã diễn ra trên Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ).

Sự kiện này nổi tiếng với hình ảnh quả cầu Constellation Ball hiển thị số đếm ngược được nâng lên trên chiếc cột cao 42 m. Pháo giấy sẽ tung bay trên quảng trường khi đồng hồ điểm 0h.

(Ảnh: Reuters)

Nước nào đón năm mới đầu tiên trên thế giới?

Thứ tự đón năm mới của các quốc gia trên thế giới (theo giờ Việt Nam):

17h ngày 31/12: Đảo Tonga, đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati và quốc đảo Samoa (Tây Samoa)

18h: New Zealand

20h - 22h15’: Úc

22h: Nhật Bản và Hàn Quốc

22h30’: Triều Tiên

23h: Trung Quốc, Philippines, Singapore

0h ngày 1/1/2026: Phần lớn Indonesia, Việt Nam, Lào, Campuchia...

0h30’: Myanmar và Quần đảo Cocos

1h: Bangladesh

1h15’: Nepal

1h30’: Ấn Độ và Sri Lanka

2h: Pakistan

2h30’: Afghanistan

3h: Azerbaijan

3h30’: Iran

4h: Mátxcơva/Nga

5h: Hy Lạp

6h: Đức

7h: Vương quốc Anh

9h – 10h: Brazil

10h: Argentina, Paraguay

10h30’ – 15h: Mỹ, Canada

16h: Alaska

17h: Hawaii

18h: Đảo Samoa thuộc Mỹ (Đông Samoa)

19h: Đảo Baker, đảo Howland