Báo Mỹ: Ukraine lập kỷ lục tấn công mục tiêu năng lượng Nga

Quỳnh Như

TPO - Trong tháng 12, Ukraine đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, thiết lập mức kỷ lục mới kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2022, theo hãng tin Bloomberg.

Bloomberg cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong tháng 12 đạt mức cao nhất theo tháng, cả về số lượng địa điểm bị tấn công lẫn phạm vi mục tiêu. Ước tính có ít nhất 24 vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu, tàu chở dầu, tài sản hàng hải và các thành phần quan trọng của hệ thống đường ống dẫn dầu của Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraine đặc biệt chú trọng đến cơ sở hạ tầng hàng hải. Cụ thể, các mỏ dầu khí do Lukoil của Nga vận hành ở Biển Caspi đã liên tục bị lực lượng Ukraine tấn công.

Trong suốt tháng 12, các cảng Taman và Rostov ở Biển Đen cũng hứng chịu các cuộc tập kích, khiến một số tàu chở dầu bốc cháy. Đồng thời, các hoạt động chống lại "hạm đội bóng tối" của Nga vẫn tiếp tục được đẩy mạnh.

e35f64ff-6d45-4588-9aa1-32313c385431.jpg

Theo Bloomberg, các cuộc tấn công này đang gây thêm sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga, vốn đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế. Dù Moscow vẫn duy trì xuất khẩu một lượng lớn dầu thô, tuy nhiên nguồn thu từ dầu khí đang có xu hướng suy giảm.

Chính phủ Nga dự báo doanh thu từ dầu khí sẽ chỉ chiếm khoảng 23% tổng thu ngân sách vào năm tới, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Sâu trong lãnh thổ Nga, Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow đã lần đầu tiên được sử dụng để tấn công nhà máy lọc dầu tại Novoshakhtinsk.

Trong đêm ngày 30, rạng sáng 31/12, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar của Nga, gây hỏa hoạn tại cảng biển và một nhà máy lọc dầu địa phương.

Về phía Nga, nước này bị cáo buộc thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nhiều người dân rơi vào tình trạng thiếu điện, nước và hệ thống sưởi trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Quỳnh Như
Bloomberg
#Ukraine #Nga #năng lượng #tấn công #dầu khí #hạ tầng #xung đột

