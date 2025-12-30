Quân đội tập trung đầu tư hạ tầng và nhân lực nghiên cứu, phát triển vũ khí tiên tiến

TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu Quân đội cần tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại và công tác chuyển đổi số.

Ngày 30/12, tại Hà Nội và các điểm cầu trong toàn quân, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính (CCHC) trong Bộ Quốc phòng năm 2025.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và CCHC), chủ trì hội nghị.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã công bố các quyết định và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân và 1 tập thể; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen tặng 12 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và CCHC trong Bộ Quốc phòng năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được và thống nhất đánh giá: Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và CCHC trong toàn quân đã có bước phát triển rõ rệt, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho hiện đại hóa Quân đội; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

﻿ Quang cảnh hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng đã đạt được của toàn quân trong công tác này, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương và Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia nói chung, trong Quân đội nói riêng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Nhà nước để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng lưu ý cần tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự tiên tiến, hiện đại và công tác chuyển đổi số.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chú trọng đầu tư và khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu các công nghệ chiến lược. Tập trung nghiên cứu làm chủ, phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật (IoT); bảo đảm tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; càng khó càng phải tập trung, càng khó càng phải tiên phong.

Tập trung xây dựng các nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành để hình thành Hệ sinh thái số; di chuyển 100% cơ sở dữ liệu cấp Bộ và chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng. Triển khai, mở rộng các ứng dụng, dịch vụ trên hạ tầng di động dùng riêng của Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, tiếp tục bổ sung kiến thức, kỹ năng; đổi mới hình thức để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” tới 100% cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Bảo đảm lộ trình, chất lượng về nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; duy trì hiệu quả hoạt động Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng.