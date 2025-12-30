Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine lắp hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

Quỳnh Như

TPO - Các công ty năng lượng và quốc phòng đã bắt đầu mua sắm thiết bị tác chiến điện tử (EW) để bảo vệ cơ sở hạ tầng như một phần của dự án thí điểm của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Ukraine, các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quốc phòng đã mua và lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, sáng kiến ​​này đang được thực hiện theo quyết định của Bộ Tư lệnh tối cao. Thiết bị đã mua hiện đang được đưa vào hoạt động và tích cực bảo vệ các cơ sở chiến lược.

05b75db9-7b14-41b6-baca-6a284bb3b0bc.jpg

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, các doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn tự có hoặc các nguồn lực bổ sung để mua sắm hệ thống tác chiến điện tử. Thiết bị vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và không được di chuyển để phục vụ cơ sở hoặc khu vực khác.

"Để tổ chức việc mua sắm, Bộ Quốc phòng đã xây dựng và phê duyệt các bước thực tiễn để triển khai dự án thí điểm", ông Denys Shmyhal lưu ý.

Quy trình này bao gồm việc doanh nghiệp gửi yêu cầu đến bộ, phân tích mối đe dọa, xác định hệ thống phủ sóng tối ưu, mua hoặc nhập khẩu thiết bị và ký kết thỏa thuận với một đơn vị quân đội để vận hành miễn phí.

Việc sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử chỉ được thực hiện bởi quân đội. Thiết bị này được tích hợp vào hệ thống phòng không quốc gia và được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

"Đây là một ví dụ về cách nhà nước, doanh nghiệp và quân đội Ukraine hợp tác để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Quỳnh Như
#Ukraine #tác chiến điện tử #cơ sở hạ tầng #quân đội #bảo vệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục