Ukraine lắp hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

TPO - Các công ty năng lượng và quốc phòng đã bắt đầu mua sắm thiết bị tác chiến điện tử (EW) để bảo vệ cơ sở hạ tầng như một phần của dự án thí điểm của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Ukraine, các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quốc phòng đã mua và lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, sáng kiến ​​này đang được thực hiện theo quyết định của Bộ Tư lệnh tối cao. Thiết bị đã mua hiện đang được đưa vào hoạt động và tích cực bảo vệ các cơ sở chiến lược.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, các doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn vốn tự có hoặc các nguồn lực bổ sung để mua sắm hệ thống tác chiến điện tử. Thiết bị vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và không được di chuyển để phục vụ cơ sở hoặc khu vực khác.

"Để tổ chức việc mua sắm, Bộ Quốc phòng đã xây dựng và phê duyệt các bước thực tiễn để triển khai dự án thí điểm", ông Denys Shmyhal lưu ý.

Quy trình này bao gồm việc doanh nghiệp gửi yêu cầu đến bộ, phân tích mối đe dọa, xác định hệ thống phủ sóng tối ưu, mua hoặc nhập khẩu thiết bị và ký kết thỏa thuận với một đơn vị quân đội để vận hành miễn phí.

Việc sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử chỉ được thực hiện bởi quân đội. Thiết bị này được tích hợp vào hệ thống phòng không quốc gia và được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

"Đây là một ví dụ về cách nhà nước, doanh nghiệp và quân đội Ukraine hợp tác để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.