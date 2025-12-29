Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga, Ukraine nhất trí ngừng bắn tạm thời quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia để sửa chữa đường dây điện.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trong một bài viết trên mạng xã hội X hôm 28/12, cho biết, việc sửa chữa đường dây truyền tải điện gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã được triển khai sau khi hai bên nhất trí tạm dừng giao tranh.

"Công tác sửa chữa trên đường dây truyền tải điện đã bắt đầu gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine sau một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ. Đội ngũ IAEA đang giám sát công tác sửa chữa, dự kiến ​​kéo dài vài ngày, như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn ngừa tai nạn hạt nhân trong cuộc xung đột quân sự", Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi thông báo.

e69974e4-9d10-4475-9e78-bf2264f24ad0.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm tại thành phố Enerhodar, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cơ sở này đã ngừng phát điện hơn ba năm, kể từ khi nằm dưới sự kiểm soát của Nga vào tháng 3/2022. Trước khi xung đột bùng phát, nhà máy từng cung cấp khoảng 20% tổng sản lượng điện của Ukraine.

Trong suốt thời gian qua, nhà máy Zaporizhzhia liên tục đối mặt với các rủi ro an toàn nghiêm trọng, bao gồm mất điện, pháo kích ở khu vực lân cận và tình trạng thiếu hụt nhân sự. Một phái đoàn giám sát của IAEA đã hiện diện thường trực tại đây từ tháng 9/2022, song có thông tin cho rằng phía Nga hạn chế quyền tiếp cận của phái đoàn này tại một số khu vực.

Vấn đề kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện vẫn là điểm gây tranh cãi trong các cuộc thảo luận hòa bình liên quan đến Ukraine. Theo dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ đề xuất, nhà máy này sẽ được vận hành chung bởi Ukraine, Nga và Mỹ, mỗi bên kiểm soát 33%, trong đó Mỹ đóng vai trò giám sát chính.

Tuy nhiên, Ukraine phản đối việc Nga tham gia kiểm soát nhà máy. Kiev đề xuất mô hình quản lý thông qua liên doanh giữa Ukraine và Mỹ, theo đó 50% sản lượng điện sẽ được cung cấp cho các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, còn 50% còn lại do Mỹ quyết định phân phối.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Zaporizhzhia #xung đột Nga Ukraine #IAEA #thỏa thuận ngừng bắn #nhà máy hạt nhân #kế hoạch hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục