Ukraine tung video bắn hạ hàng loạt vũ khí Nga trong đêm

TPO - Không quân Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng này đối phó với cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm ngày 26, rạng sáng 27/12.

Theo thống kê của quân đội Ukraine, phía Nga đã phóng đi tổng cộng hơn 550 vũ khí - trong đó phần lớn là máy bay không người lái và khoảng 40 tên lửa các loại - vào các mục tiêu ở Ukraine.

Cuộc tấn công kéo dài suốt buổi sáng. Cảnh báo không kích ở thủ đô Kiev của Ukraine đã được duy trì suốt 10 giờ.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 503 mục tiêu trên không. Hình ảnh về quá trình đối phó với cuộc tấn công của Nga cũng đã được phòng không Ukraine công bố.

(Nguồn: Pravda)

Công ty điều hành lưới điện nhà nước Ukraine - Ukrenergo - cho biết, các cơ sở năng lượng trên khắp nước này đã bị Nga tấn công, và việc cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine xác nhận, một phần ba Kiev đã bị mất nguồn sưởi ấm, và khoảng 600.000 hộ dân đã bị mất điện.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trên đường đến Mỹ để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận hòa bình với Nga.

Lãnh đạo Ukraine cho biết, cuộc đàm phán ngày 28/12 tại Florida sẽ tập trung vào các đảm bảo an ninh và quyền kiểm soát lãnh thổ.