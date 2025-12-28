Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tung video bắn hạ hàng loạt vũ khí Nga trong đêm

Minh Hạnh

TPO - Không quân Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng này đối phó với cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm ngày 26, rạng sáng 27/12.

Theo thống kê của quân đội Ukraine, phía Nga đã phóng đi tổng cộng hơn 550 vũ khí - trong đó phần lớn là máy bay không người lái và khoảng 40 tên lửa các loại - vào các mục tiêu ở Ukraine.

Cuộc tấn công kéo dài suốt buổi sáng. Cảnh báo không kích ở thủ đô Kiev của Ukraine đã được duy trì suốt 10 giờ.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 503 mục tiêu trên không. Hình ảnh về quá trình đối phó với cuộc tấn công của Nga cũng đã được phòng không Ukraine công bố.

(Nguồn: Pravda)

Công ty điều hành lưới điện nhà nước Ukraine - Ukrenergo - cho biết, các cơ sở năng lượng trên khắp nước này đã bị Nga tấn công, và việc cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine xác nhận, một phần ba Kiev đã bị mất nguồn sưởi ấm, và khoảng 600.000 hộ dân đã bị mất điện.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trên đường đến Mỹ để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận hòa bình với Nga.

Lãnh đạo Ukraine cho biết, cuộc đàm phán ngày 28/12 tại Florida sẽ tập trung vào các đảm bảo an ninh và quyền kiểm soát lãnh thổ.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #không kích #máy bay không người lái #tên lửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục