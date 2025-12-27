Chủ tịch Triều Tiên chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo

TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới để mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo, nhấn mạnh việc gia tăng sản lượng rất quan trọng trong việc củng cố khả năng răn đe chiến tranh.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Kim Jong-un đã đưa ra chỉ đạo trên trong chuyến thị sát các doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên để tìm hiểu quy trình sản xuất tên lửa và đạn pháo trong quý IV/2025. KCNA không nêu rõ thời gian chuyến thị sát hay địa điểm của các nhà máy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra việc sản xuất tên lửa và đạn pháo trong quý IV.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo, đồng thời lưu ý kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất đạn dược mới sẽ được thảo luận tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

"Để đáp ứng nhu cầu của lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cần phải liên tục nâng cao trình độ hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng bằng việc thành lập các doanh nghiệp công nghiệp mới theo kế hoạch. Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất tên lửa và đạn pháo đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phòng ngừa chiến tranh", nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Trước đó, vào hôm thứ Tư (24/12), nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đã thị sát một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân nặng 8.700 tấn đang được nước này chế tạo.