Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine phát triển hệ thống tên lửa tương tự HIMARS của Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đang phát triển hệ thống tên lửa đa chức năng nội địa, được mô phỏng một phần theo hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp phương Tây và điều chỉnh bệ phóng phù hợp với điều kiện tác chiến thực tế.

Thông tin trên được đưa ra bởi Đại tá Andrii Zhuravlov, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa và Pháo binh, thuộc Lục quân Ukraine. Theo ông, dự án này hướng đến một nền tảng đa năng duy nhất có khả năng phóng nhiều loại đạn dược khác nhau, bao gồm cả tên lửa dẫn đường tương tự như GMLRS.

"Mặc dù đã vận hành hệ thống HIMARS do các đối tác cung cấp, Ukraine vẫn mong muốn có một giải pháp thay thế trong nước, có thể tích hợp các loại vũ khí nội địa và hiện thực hoá những bài học kinh nghiệm thu được trên chiến trường", Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa và Pháo binh nói thêm.

hm.jpg
Hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ.

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng, Ukraine đang tiếp tục nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt Vilkha, được xem là bước đệm hướng tới một nền tảng tên lửa linh hoạt và toàn diện hơn.

Trước đó, có thông tin cho răng, Mỹ đã từ chối tích hợp tên lửa GMLRS của mình vào các hệ thống tên lửa của châu Âu, điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nào muốn sử dụng tên lửa này phải buộc mua HIMARS.

Trong bối cảnh đó, việc Ukraine phát triển một hệ thống tên lửa tương tự HIMARS được cho là sẽ giúp Kiev chủ động hơn về mặt công nghệ và hoạch định chiến lược dài hạn.

Theo Defense Express, hệ thống tên lửa mới của Ukraine có thể được phát triển trên khung gầm của châu Âu, tương tự như chương trình pháo tự hành Bohdana được đặt trên khung gầm xe tải Zetros của Đức.

Hệ thống phóng mới này được kỳ vọng có khả năng sử dụng tên lửa không điều khiển, có điều khiển, tên lửa đạn đạo, thậm chí tích hợp cả thiết bị không người lái.

Quỳnh Như
Defense Express
#Ukraine #tên lửa #HIMARS #quân sự #công nghệ #vũ khí nội địa

Xem thêm

Cùng chuyên mục