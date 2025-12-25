Nga, Ukraine không kích lẫn nhau trong đêm Giáng sinh

TPO - Trong đêm ngày 24, rạng sáng 25/12, Nga và Ukraine đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ của nhau, cả hai bên đều tuyên bố bắn hạ hàng trăm UAV của đối phương.

Không quân Ukraine thông báo, trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/12, Nga đã phóng tổng cộng 131 máy bay không người lái tấn công các loại vào Ukraine. Các UAV này được phóng từ Kursk, Oryol và Primorsko-Akhtarsk, Donetsk (lãnh thổ Nga kiểm soát một phần), Hvardiiske và Chauda (Crimea).

Tính đến 8h30 sáng 25/12, các lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ và vô hiệu hóa 106 máy bay không người lái. Tuy nhiên, 22 UAV khác vẫn đánh trúng mục tiêu tại 15 địa điểm. Thông tin chi tiết về thiệt hại đang được cập nhật.

Về phía Nga, truyền thông nước này cho biết, đêm ngày 24/12, các khu vực của Nga đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công lớn nhất liên quan đến máy bay không người lái.

Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, từ 23h ngày 24/12 đến 7h sáng 25/12, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 141 máy bay không người lái của Ukraine. Các vụ tấn công trải rộng trên nhiều vùng lãnh thổ, từ các khu vực trung tâm đến biên giới phía nam và khu vực Biển Azov, với tác động chính tập trung vào các khu vực biên giới.

Khu vực Bryansk hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội nhất, trong đó lực lượng phòng không bắn hạ 62 máy bay không người lái, chiếm gần một nửa tổng số mục tiêu bị phá hủy.

Hoạt động của máy bay không người lái cũng được ghi nhận đáng kể ở miền trung nước Nga: 12 chiếc bị phá hủy ở khu vực Tula, 11 chiếc ở khu vực Kaluga và 9 chiếc bị đánh chặn ở khu vực Moscow. Hệ thống phòng không Nga hoạt động suốt đêm, đảm bảo an ninh không phận trong bối cảnh cuộc không kích quy mô lớn.

Các khu vực phía nam cũng bị tấn công, gồm 8 máy bay không người lái bị bắn hạ tại Cộng hòa Adygea, 7 chiếc ở vùng Krasnodar, và 6 chiếc bị phá hủy trên bán đảo Crimea và vùng Rostov. Ngoài ra, 5 máy bay không người lái của đối phương đã bị phá hủy trên các vùng Belgorod và Voronezh, cũng như trên Biển Azov. Tại tỉnh Kursk, lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công 4 UAV, trong khi 1 chiếc khác bị vô hiệu hóa tại vùng Volgograd.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, các dịch vụ khẩn cấp hiện đang làm việc tại các hiện trường để thu dọn mảnh vỡ. Thông tin về thiệt hại cơ sở hạ tầng và thương vong trên mặt đất đang được chính quyền khu vực xác minh.

