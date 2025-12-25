Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga, Ukraine không kích lẫn nhau trong đêm Giáng sinh

Quỳnh Như

TPO - Trong đêm ngày 24, rạng sáng 25/12, Nga và Ukraine đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ của nhau, cả hai bên đều tuyên bố bắn hạ hàng trăm UAV của đối phương.

Không quân Ukraine thông báo, trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/12, Nga đã phóng tổng cộng 131 máy bay không người lái tấn công các loại vào Ukraine. Các UAV này được phóng từ Kursk, Oryol và Primorsko-Akhtarsk, Donetsk (lãnh thổ Nga kiểm soát một phần), Hvardiiske và Chauda (Crimea).

Tính đến 8h30 sáng 25/12, các lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ và vô hiệu hóa 106 máy bay không người lái. Tuy nhiên, 22 UAV khác vẫn đánh trúng mục tiêu tại 15 địa điểm. Thông tin chi tiết về thiệt hại đang được cập nhật.

kk.jpg

Về phía Nga, truyền thông nước này cho biết, đêm ngày 24/12, các khu vực của Nga đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công lớn nhất liên quan đến máy bay không người lái.

Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, từ 23h ngày 24/12 đến 7h sáng 25/12, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 141 máy bay không người lái của Ukraine. Các vụ tấn công trải rộng trên nhiều vùng lãnh thổ, từ các khu vực trung tâm đến biên giới phía nam và khu vực Biển Azov, với tác động chính tập trung vào các khu vực biên giới.

Khu vực Bryansk hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội nhất, trong đó lực lượng phòng không bắn hạ 62 máy bay không người lái, chiếm gần một nửa tổng số mục tiêu bị phá hủy.

Hoạt động của máy bay không người lái cũng được ghi nhận đáng kể ở miền trung nước Nga: 12 chiếc bị phá hủy ở khu vực Tula, 11 chiếc ở khu vực Kaluga và 9 chiếc bị đánh chặn ở khu vực Moscow. Hệ thống phòng không Nga hoạt động suốt đêm, đảm bảo an ninh không phận trong bối cảnh cuộc không kích quy mô lớn.

Các khu vực phía nam cũng bị tấn công, gồm 8 máy bay không người lái bị bắn hạ tại Cộng hòa Adygea, 7 chiếc ở vùng Krasnodar, và 6 chiếc bị phá hủy trên bán đảo Crimea và vùng Rostov. Ngoài ra, 5 máy bay không người lái của đối phương đã bị phá hủy trên các vùng Belgorod và Voronezh, cũng như trên Biển Azov. Tại tỉnh Kursk, lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công 4 UAV, trong khi 1 chiếc khác bị vô hiệu hóa tại vùng Volgograd.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, các dịch vụ khẩn cấp hiện đang làm việc tại các hiện trường để thu dọn mảnh vỡ. Thông tin về thiệt hại cơ sở hạ tầng và thương vong trên mặt đất đang được chính quyền khu vực xác minh.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #UAV #xung đột Nga Ukraine #quân sự #không kích

Xem thêm

Cùng chuyên mục