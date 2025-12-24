Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Phòng không Nga bắn hạ nhiều máy bay không người lái nhắm vào Mátxcơva

Minh Hạnh

TPO - Thủ đô Mátxcơva của Nga đã bị nhắm mục tiêu bằng máy bay không người lái trong đêm ngày 23, rạng sáng 24/12. Các máy bay đã bị bắn hạ và làm bùng phát một đám cháy ở tỉnh Tula (phía nam Mátxcơva).

(Ảnh: Tass)

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin ngày 24/12 cho biết, ít nhất 3 máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào Mátxcơva đã bị bắn hạ. Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến địa điểm nơi mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống.

Hai trong số bốn sân bay lớn của Mátxcơva đã phải hạn chế hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các đơn vị phòng không của nước này đã phá hủy 172 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Gần một nửa trong số đó ở các khu vực biên giới với Ukraine.

Mảnh vỡ từ một máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ đã gây ra đám cháy tại một khu công nghiệp ở tỉnh Tula của Nga, Thống đốc Tula Dmitry Milyaev cho biết trên Telegram. Ông Milyaev không cung cấp chi tiết về cơ sở công nghiệp này.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự, năng lượng và hậu cần để làm gián đoạn chiến dịch quân sự của Mátxcơva và đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Nhiều người thiệt mạng trong vụ nổ ở Mátxcơva

Cũng trong đêm ngày 23, rạng sáng 24/12, một vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Mátxcơva (Nga), gần nơi Trung tướng Fanil Sarvarov bị ám sát hồi đầu tuần này.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, hai sĩ quan đã phát hiện một người khả nghi gần một chiếc xe cảnh sát và tiến lại điều tra, sau đó một vụ nổ xảy ra, khiến cả ba người thiệt mạng.

Truyền thông Nga đã xác định danh tính hai sĩ quan thiệt mạng, cả hai đều ở độ tuổi ngoài 20.

Người thứ ba bị nghi ngờ sở hữu một thiết bị nổ tự chế, được kích nổ một cách cố ý hoặc vô tình sau khi đội tuần tra phát hiện kế hoạch có thể liên quan đến việc đặt bom dưới xe cảnh sát.

Minh Hạnh
Reuters, RT
