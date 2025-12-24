Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine bắn hạ nhiều tên lửa Nga bằng tiêm kích F-16

Minh Hạnh

TPO - Phần lớn tên lửa hành trình Nga phóng nhằm vào Ukraine trong cuộc tấn công đêm ngày 22, rạng sáng 23/12, đã bị các phi công máy bay chiến đấu F-16 đánh chặn, Không quân Ukraine tuyên bố.

d765a4de11c014cccd2214d9c01b6a1e.jpg
Máy bay F-16. (Ảnh: Pravda)

Đêm ngày 22, rạng sáng 23/12, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tổng cộng 673 máy bay không người lái tấn công, cũng như tên lửa phóng từ trên không và mặt đất.

Đến 11h30, Không quân Ukraine thông báo, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ và gây nhiễu 621 mục tiêu trên không của Nga.

"Các bạn có thể thấy hiệu quả cực kỳ cao của các hoạt động phòng không. Tên lửa Kinzhal, mặc dù không bị hệ thống Patriot đánh chặn, nhưng đã không đến được mục tiêu. Trong số 35 tên lửa hành trình mà Nga phóng, 34 chiếc đã bị bắn hạ, chủ yếu là bởi máy bay F-16”, Đại tá Yurii Ihnat - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine - tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Ihnat nhấn mạnh rằng cả tên lửa không-đối-không và tên lửa phòng không đều đang khá khan hiếm đối với Không quân Ukraine.

“Các phi công nói về việc này trong các cuộc phỏng vấn, và các lãnh đạo quân sự cấp cao cũng vậy. Đặc biệt, Tổng thống Ukraine đã nhấn mạnh với các đối tác về sự cần thiết phải tăng cường phòng không. Bởi vì một số hệ thống đang nằm im không hoạt động mà không có bất kỳ tên lửa nào", ông Ihnat cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/12 xác nhận, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine trong đêm.

Quân đội Nga không cung cấp danh sách chính xác các mục tiêu hoặc số lượng đạn dược được sử dụng trong các cuộc tấn công, chỉ tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.

Minh Hạnh
Pravda
#tiêm kích F-16 #Ukraine #Nga #tên lửa hành trình #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục