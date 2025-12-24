Rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya thiệt mạng

TPO - Chiếc máy bay tư nhân Dassault Falcon 50 chở các quan chức quân sự cấp cao của Libya đã gặp nạn tối 23/12 ở phía tây nam thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó cùng ngày, phái đoàn này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya - tướng Mohammed Ali Ahmed al-Haddad (giữa) ở Ankara ngày 23/12. (Ảnh: Getty Images)

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya xác nhận chiếc máy bay đã mất liên lạc khoảng 40 phút sau khi cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Trước khi mất liên lạc, máy bay đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.

Bộ trưởng cho biết, các đội cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay.

Trên máy bay có năm hành khách, bao gồm cả Tổng Tham mưu trưởng quân đội Libya - tướng Mohammed Ali Ahmed al-Haddad. Libya xác nhận tổng tham mưu trưởng và các đồng nghiệp của ông đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibeh cho biết trong một bài đăng trên Facebook, rằng trong số các nạn nhân còn có Tham mưu trưởng Lực lượng Bộ binh - Al-Futuri Ghribil và người đứng đầu cơ quan phụ trách sản xuất quân sự - Mahmoud Al-Ghadiwi.

“Sự mất mát đau thương này là một đòn giáng mạnh vào Libya, vì chúng ta đã mất đi những người đã phục vụ đất nước với sự chân thành, tận tâm, kỷ luật, trách nhiệm và lòng trung thành”, Thủ tướng viết.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh từ camera an ninh lan truyền trên mạng đã cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra ở thủ đô Thổ ​​Nhĩ Kỳ và được cho là có liên quan đến vụ tai nạn máy bay. Hiện chưa rõ vụ nổ xảy ra trên không hay trên mặt đất.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.