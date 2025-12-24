Ukraine công bố video 'đại lộ tử thần' xe bọc thép của Nga ở Pokrovsk

TPO - Ukraine vừa công bố đoạn video cho thấy quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của hàng chục xe bọc thép Nga ở Pokrovsk.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) Robert Madyar Brovdi, trong một tuyên bố cho biết, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn của Nga trên trục Dobropillia, gần thành phố Pokrovsk vào hôm 22/12.

Cuộc tấn công của lực lượng Nga có sự tham gia của 24 xe bọc thép, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh (IFV) và xe chở quân bọc thép (APC), cũng như hàng chục xe máy và xe địa hình bốn bánh. Ông Brovdi cho biết toàn bộ đợt tiến công của lực lượng Nga đã bị vô hiệu hóa trong vòng khoảng 100 phút.

Theo trang Militarnyi, các đơn vị thuộc Quân đoàn Azov số 1 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU), bao gồm Tiểu đoàn Svoboda, các đơn vị máy bay không người lái SBS và lực lượng trực thuộc khác, đã tham gia đáp trả bằng nhiều phương tiện tác chiến hiện đại. Các khí tài được sử dụng gồm máy bay không người lái trinh sát và tấn công, pháo binh, hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và tên lửa dẫn đường chính xác HIMARS.

Một yếu tố then chốt giúp Ukraine chặn đứng đợt tiến công là việc sử dụng phương pháp rà phá và kích hoạt mìn từ xa bằng máy bay không người lái, do Nhóm Lasar - đơn vị đặc nhiệm thuộc NGU phối hợp với các đội công binh thực hiện.

Theo số liệu do Văn phòng báo chí Azov công bố, lực lượng Ukraine đã phá hủy 6 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe chở quân bọc thép và 1 xe cứu hộ bọc thép (ARV). Trong đợt tấn công cuối cùng, quân đội Nga triển khai 11 xe địa hình bốn bánh, trong đó 10 chiếc bị phá hủy, một chiếc buộc phải rút lui.