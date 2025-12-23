Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tuần tra liên hợp biên giới Việt - Trung

Bộ đội Biên phòng hai nước cùng tiến hành tuần tra, kiểm tra thực địa dọc biên giới khu vực từ cột mốc giới số 1028/2 đến cột mốc giới số 1032.

Qua quá trình tuần tra, hai bên nhận thấy hệ thống cột mốc giới được giữ nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu xâm phạm hay các hành vi vi phạm các hiệp định, thỏa thuận về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tuần tra biên giới chung. Ảnh: Vi Toàn - Ly Nhất.

Trong quá trình tuần tra, hai bên cùng trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hai bên khẳng định, thông qua hoạt động tuần tra song phương nhằm thực hiện hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới; đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Lạng Sơn là một trong bảy tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, trong nhiều năm qua chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chính sách xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn an ninh khu vực biên giới.

Lạng Sơn đã tích cực đầu tư hạ tầng, triển khai nông thôn mới, ban hành chính sách đặc thù kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường hợp tác với Trung Quốc (Quảng Tây) để thúc đẩy thương mại cửa khẩu và an sinh xã hội, đồng thời giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự địa phương, nhằm phát triển bền vững khu vực này.

Mới đây nhất, ngày 19/12, tỉnh Lạng Sơn tiến hành khánh thành và đưa vào hoạt động hai tuyến cao tốc trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng kết nối khu kinh tế cửa khẩu gồm cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ngoài ra, Lạng Sơn đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 4B nối với Quảng Ninh nhằm mở rộng tuyến đường huyết mạch cửa khẩu giữa Lạng Sơn và Quảng Ninh, kết nối với trục cao tốc Móng Cái (Quảng Ninh) - Hải Phòng - Hà Nội.