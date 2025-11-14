Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đại tướng Tea Seiha chứng kiến tuần tra chung bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

TPO - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 2 diễn ra tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cùng Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đã cùng trồng cây hữu nghị và chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, sáng 14/11 tiếp tục diễn ra các hoạt động tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu và đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã cùng trồng cây hữu nghị và chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng trồng cây hữu nghị tại cột mốc biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trong những năm qua, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước là một điểm sáng, góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha thực hiện tô son cột mốc biên giới.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã cùng với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thiết lập mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt các hiệp định và quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu; thường xuyên phối hợp tuần tra chung, kịp thời trao đổi thông tin, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống...

Đặc biệt, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hợp tác hiệu quả để tăng cường sự tin cậy, tương trợ lẫn nhau như kết nghĩa đồn trạm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng tương ứng của Campuchia, kết nghĩa cụm dân cư.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia chứng kiến tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bavet.
Đại tướng Phan Văn Giang động viên, tặng quà lực lượng tham gia tuần tra chung. Ảnh: BTC
Ngô Tùng
