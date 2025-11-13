Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia hội đàm

TPO - Trưa 13/11, tại Sư đoàn 5, Quân khu 7 (tỉnh Tây Ninh), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, chủ trì Hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Hội đàm là nội dung trọng tâm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, diễn ra từ ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).

Quang cảnh buổi Hội đàm cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì Hội đàm.

Tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Kra-chê vào tháng 5/2022, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 2 tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Qua đây, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã quán triệt toàn diện, sâu sắc chủ trương, định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hoà bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước.

Trong đó, nổi bật là phối hợp tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng; hợp tác giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, các quân khu, đơn vị giáp biên, Hải quân, Cảnh sát biển hai nước được triển khai hiệu quả (như tổ chức tuần tra chung; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia…).

Cùng với đó, đánh giá cao mô hình kết nghĩa đồn - trạm giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước, mô hình kết nghĩa cặp/cụm dân cư, các chương trình an sinh xã hội đối với nhân dân khu vực biên giới hai nước. Các hoạt động trên đã góp phần gắn kết quân, dân hai nước trong bảo vệ đường biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển kinh tế hai nước.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng được hai bên chú trọng triển khai. Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực được hai bên quan tâm thúc đẩy, coi đây là vấn đề chiến lược đối với quan hệ hai nước, hai Quân đội.

Phát biểu tại Hội đàm, Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, cám ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp chu đáo, trọng thị, đồng thời bày tỏ vui mừng được tham dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 tại Việt Nam.

Đại tướng Tea Seiha gửi lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân, gia đình bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai trong thời gian vừa qua tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của Nhà nước cũng như Quân đội trong thời gian qua. Qua đó tạo điều kiện cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành sự quan tâm, giúp đỡ Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bộ trưởng Tea Seiha bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần này, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia

Về phương hướng quan hệ hợp tác trong thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất hai bên tập trung các trọng tâm sau:

Tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai Quân đội; tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, như: Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; tăng cường các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ Quân đội hai nước; tạo đột phá về chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, trong đó có cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Diễn tập chung phòng chống các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Quân đội ba nước.

Đẩy mạnh hợp tác biên giới. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân…

Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; Thỏa thuận về hợp tác biên phòng.

Hai Bộ trưởng cũng chứng kiến trao Biên bản ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet (Campuchia).

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký kết các văn kiện hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai Bộ trưởng chứng kiến trao Biên bản ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet (Campuchia).

Hai Bộ trưởng trao tặng quà lưu niệm.