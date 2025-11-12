Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia

Sáng 12/11, tại tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 - năm 2025 được tổ chức trong hai ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia). Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - dẫn đầu tham gia các hoạt động.

Để chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động sẽ diễn ra trong khuôn khổ Giao lưu năm nay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm diễn ra chương trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nơi diễn ra lễ đón chính thức Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng thời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia cùng thực hiện trồng cây hữu nghị và chứng kiến các nghi lễ quan trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Ngô Tùng

Tại đây diễn ra các nghi thức trang trọng dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia. Những ngày qua, các lực lượng đã tích cực tập luyện chuẩn bị cho chương trình chính thức diễn ra sáng 13/11.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn tập chung quân y khu vực biên giới giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu; kiểm tra Lễ khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (xã Bến Cầu); lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) với ấp Ô Tà Mô (xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng).

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng cũng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân khu 7 và Hội đàm, ký kết các văn kiện hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục khẩn trương hoàn thành tất cả mọi công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập các nội dung theo đúng chương trình giao lưu; đồng thời làm tốt công tác đón tiếp đại biểu; trang trí cờ, hoa, hình ảnh, băng rôn sinh động, rực rỡ và trang trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Lễ khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu.

Các em học sinh chào đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đoàn công tác.