Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ người dân vùng biên sau mưa lũ

TPO - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã kịp thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị kêu gọi các nguồn lực và triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng biên giới ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Ngày 11/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, nhiều địa bàn vùng biên giới ở tỉnh này đã bị thiệt hại nặng nề do ngập lụt, sạt lở và bị chia cắt nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã kịp thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị kêu gọi các nguồn lực và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Đoàn công tác trao tận tay những món quà đến với nhân dân khu vực biên giới.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn biên giới tổ chức hỗ trợ 348 hộ dân tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề tại thôn Cợp - Cuôi, thôn Tri của xã Hướng Lập; thôn Trại Cá ở xã Đakrông; thôn Tân Đi 2, La Tó ở xã Tà Rụt; xã Kim ngân, xã Ninh Châu.

Tổng lượng hàng hóa cứu trợ bao gồm gần 5 tấn gạo và 1000 thùng nước lọc đóng chai đã được trao tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp bà con có thêm lương thực, nước uống sinh hoạt trong những ngày khắc phục hậu quả thiên tai.

Hỗ trợ lương thực người dân vùng lũ ở biên giới. Ảnh: Ngọc Hòa - Xuân Diện.

Với những hành động thiết thực, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng biên trong lúc hoạn nạn, mà còn thể hiện rõ tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sát cánh cùng nhân dân, sẵn sàng giúp dân trong mọi hoàn cảnh.