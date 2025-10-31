Bộ Công an ứng cấp lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ

TPO - Trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, tối 30/10, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, đã chủ trì và trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp nhận, tổ chức vận chuyển hàng hóa cứu trợ tới đồng bào vùng lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng cán bộ, chiến sĩ đến với bà con vùng lũ.

Đây là chuyến ứng phó cấp khẩn cấp do Văn phòng Bộ Công an, Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, phối hợp với Đoàn Vận tải Công an nhân dân cùng các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện, với tổng số hơn 50 tấn hàng hóa thiết yếu.

Ngay trong đêm 30/10, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an đã tổ chức bốc xếp, kiểm đếm, niêm phong hàng hóa và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và vật tư trên toàn hành trình.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, đợt cứu trợ này gồm: 60.000 chai nước tinh khiết, 7 tấn bánh và lương khô, được chuyển khẩn cấp vào miền Trung, giao cho Công an TP Huế và Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, phân phối trực tiếp đến người dân tại các khu vực đang ngập sâu, bị chia cắt do mưa lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết, sáng 31/10, toàn bộ hàng cứu trợ sẽ đến tận tay người dân, đảm bảo “người dân nào cũng có lương thực, thực phẩm, nước uống đầy đủ, đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không để một người dân nào bị đói, không để một người dân nào bị rét, không để một người dân nào phải màn trời chiếu đất”.

Lực lượng công an ứng tiếp lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân mưa lũ.

Khẳng định tinh thần trách nhiệm và tình cảm của lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, trái tim của lực lượng Công an nhân dân luôn hướng về đồng bào miền Trung. Chúng tôi dứt khoát không để một người dân nào phải đói, phải rét. Lực lượng Công an nhân dân sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp bà con vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống”.

Trận lũ lịch sử năm nay được ghi nhận vượt mốc lịch sử 1964, nhiều khu vực tại Huế và Đà Nẵng ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh thiếu thốn. Trong bối cảnh đó, hoạt động cứu trợ khẩn cấp của Bộ Công an không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, mà còn lan tỏa tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, đúng phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh công tác cứu trợ, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương miền Trung nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Hành trình ứng cấp khẩn cấp của Bộ Công an không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái và vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.