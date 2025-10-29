Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Bộ Công an khởi công xây dựng nhiều công trình y tế, giáo dục ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/10, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình Tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương; Công trình Trường Mầm non Mường Ải; Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Y tế Tương Dương (xã Tương Dương, tỉnh nghệ An) được xây dựng từ năm 2008. Các đợt mưa lũ vừa qua, nhất là cơn bão số 3, đã khiến Trung tâm Y tế Tương Dương bị ngập nước, hoạt động tiếp nhận, khám chữa bệnh bị gián đoạn, phải tổ chức di dời khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Mưa bão, ngập nước cũng đã làm hư hỏng một số thiết bị; nhiều hạng mục công trình tại đây bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng vốn đã cũ lại thêm phần xuống cấp.

Trước tình hình đó, Bộ Công an đã có chủ trương hỗ trợ xây dựng Tòa nhà khám chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế Tương Dương nhằm củng cố, hiện đại hóa hạ tầng y tế thiết yếu tại cơ sở, bảo đảm hoạt động và nâng cao chất lượng thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

13.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng biểu trưng kinh phí xây dựng Trung tâm Y tế Tương Dương.

Công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, được thiết kế gồm 3 tầng. Khoa cấp cứu - hồi sức tích cực được bố trí ở tầng 1, Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh ở tầng 2 và Phẫu thuật ngoại khoa - Sản khoa ở tầng 3. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong quý I/2026.

Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nơi biên cương phía Tây của Tổ quốc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công an đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, biên giới tỉnh Nghệ An.

12.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo và xác định ngành Y tế là một trong các lĩnh vực trọng tâm để bảo đảm an sinh xã hội, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cùng với tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương, Trường Mầm non Mường Ải tại xã Mường Típ là 2 công trình có ý nghĩa rất lớn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa và biên giới.

“Đây không chỉ là công trình y tế, giáo dục của địa phương mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, thắm tình quân dân của lực lượng Công an nhân dân dành cho đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

14.jpg
Trao tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Tương Dương.

Để các công trình sớm được hoàn thành, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị các đơn vị chức năng của tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm. Cùng đó, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, các y, bác sĩ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, góp phần phát triển mạnh y tế, từng bước phát triển đội ngũ bác sĩ, giáo sư ở vùng cao lớn mạnh, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

16.jpg
Các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tương Dương; trao tặng quà cho xã Tương Dương, Công an xã Tương Dương.

17.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao tặng quà cho Công an xã Tương Dương

Cùng thời điểm, tại xã Mường Típ đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Công trình Trường Mầm non xã Mường Ải.

Thực tế cho thấy, cơ sở vật chất của Trường Mầm non Mường Ải hiện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ của người dân vùng cao. Toàn trường có 8 điểm học, song phần lớn phòng học đều là nhà tạm, chưa có phòng đa chức năng, phòng giáo dục thể chất, sân chơi ngoài trời và các hạng mục phụ trợ cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

18.jpg
Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình Trường Mầm non Mường Ải

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã quyết định trao kinh phí 20 tỷ đồng tặng tỉnh Nghệ An để xây dựng mới Trường Mầm non Mường Ải.

Cùng ngày, tại xã Đô Lương đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An được xây dựng với 16 phòng ở cho 60 trẻ mồ côi; một nhà ăn quy mô hơn 200 cháu có trị giá hơn 16 tỷ đồng.

19.jpg
Nghi thức khởi công xây dựng Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, việc xây dựng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ mồ côi, tạo điều kiện thuận lợi cho các em được sinh hoạt trong một môi trường tốt hơn.

Dịp này, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà tặng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Thu Hiền
#Bộ Công an #Nghệ An #Trường mầm non Mường Ải #Trung tâm Y tế Tương Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục