Bộ Công an khởi công xây dựng nhiều công trình y tế, giáo dục ở Nghệ An

TPO - Ngày 29/10, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình Tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương; Công trình Trường Mầm non Mường Ải; Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Y tế Tương Dương (xã Tương Dương, tỉnh nghệ An) được xây dựng từ năm 2008. Các đợt mưa lũ vừa qua, nhất là cơn bão số 3, đã khiến Trung tâm Y tế Tương Dương bị ngập nước, hoạt động tiếp nhận, khám chữa bệnh bị gián đoạn, phải tổ chức di dời khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Mưa bão, ngập nước cũng đã làm hư hỏng một số thiết bị; nhiều hạng mục công trình tại đây bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng vốn đã cũ lại thêm phần xuống cấp.

Trước tình hình đó, Bộ Công an đã có chủ trương hỗ trợ xây dựng Tòa nhà khám chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế Tương Dương nhằm củng cố, hiện đại hóa hạ tầng y tế thiết yếu tại cơ sở, bảo đảm hoạt động và nâng cao chất lượng thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng biểu trưng kinh phí xây dựng Trung tâm Y tế Tương Dương.

Công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, được thiết kế gồm 3 tầng. Khoa cấp cứu - hồi sức tích cực được bố trí ở tầng 1, Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh ở tầng 2 và Phẫu thuật ngoại khoa - Sản khoa ở tầng 3. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong quý I/2026.

Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nơi biên cương phía Tây của Tổ quốc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công an đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, biên giới tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo và xác định ngành Y tế là một trong các lĩnh vực trọng tâm để bảo đảm an sinh xã hội, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cùng với tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương, Trường Mầm non Mường Ải tại xã Mường Típ là 2 công trình có ý nghĩa rất lớn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa và biên giới.

“Đây không chỉ là công trình y tế, giáo dục của địa phương mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, thắm tình quân dân của lực lượng Công an nhân dân dành cho đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Tương Dương.

Để các công trình sớm được hoàn thành, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị các đơn vị chức năng của tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm. Cùng đó, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, các y, bác sĩ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, góp phần phát triển mạnh y tế, từng bước phát triển đội ngũ bác sĩ, giáo sư ở vùng cao lớn mạnh, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tương Dương; trao tặng quà cho xã Tương Dương, Công an xã Tương Dương.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao tặng quà cho Công an xã Tương Dương

Cùng thời điểm, tại xã Mường Típ đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Công trình Trường Mầm non xã Mường Ải.

Thực tế cho thấy, cơ sở vật chất của Trường Mầm non Mường Ải hiện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ của người dân vùng cao. Toàn trường có 8 điểm học, song phần lớn phòng học đều là nhà tạm, chưa có phòng đa chức năng, phòng giáo dục thể chất, sân chơi ngoài trời và các hạng mục phụ trợ cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình Trường Mầm non Mường Ải

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã quyết định trao kinh phí 20 tỷ đồng tặng tỉnh Nghệ An để xây dựng mới Trường Mầm non Mường Ải.

Cùng ngày, tại xã Đô Lương đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An được xây dựng với 16 phòng ở cho 60 trẻ mồ côi; một nhà ăn quy mô hơn 200 cháu có trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Nghi thức khởi công xây dựng Công trình nhà ở người được bảo trợ, nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, việc xây dựng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ mồ côi, tạo điều kiện thuận lợi cho các em được sinh hoạt trong một môi trường tốt hơn.

Dịp này, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà tặng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.