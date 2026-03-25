Rác chất cao như núi, vây kín nghĩa trang ở Đà Nẵng

TPO - Những ngày qua, khu vực nghĩa trang xã Cẩm Hà cũ (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) trở thành “điểm nóng” ô nhiễm khi rác thải chất cao như núi, bủa vây, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến nhiều người dân bức xúc.

“Núi rác” bủa vây nghĩa trang

Theo ghi nhận thực tế, khu vực nghĩa trang Cẩm Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) đang rơi vào tình trạng quá tải rác thải kéo dài. Khối lượng lớn rác sinh hoạt cùng các loại rác như bàn ghế, nệm mút, vật dụng hư hỏng… bị đổ tràn lan. Từng lớp rác chồng chất lên nhau, hình thành những “núi rác” cao hàng chục mét, trải dài và phủ kín nhiều khu vực xung quanh.

Rác chất cao như núi tại nghĩa trang Cẩm Hà, phường Hội An Tây. Ảnh: Duy Quốc.

Đáng nói, tại nhiều vị trí, rác thải đã lấn sát, thậm chí bao quanh các phần mộ trong nghĩa trang. Những lối đi vốn thông thoáng nay bị thu hẹp, ngổn ngang rác, nhếch nhác. Mùi hôi từ bãi rác bốc lên nồng nặc, lan xa hàng trăm mét, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Cùng với đó, ruồi muỗi sinh sôi dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Bà Nguyễn Anh (trú phường Hội An Tây) không giấu được sự ám ảnh mỗi khi đến thăm mộ người thân. “Mỗi lần đi thăm mộ là một lần ám ảnh. Phải bịt kín khẩu trang, thậm chí che mũi bằng khăn mà vẫn không chịu nổi mùi hôi. Đứng một lúc là thấy chóng mặt, buồn nôn. Nhìn cảnh rác bao quanh mồ mả mà rất xót xa”, bà nói.

Bãi rác trải dài, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều gia đình ở xa khi trở về thắp hương cũng không khỏi ngỡ ngàng trước thực trạng này. Ông Thanh Tấn (trú phường Điện Bàn) cho biết, khu vực nghĩa trang vốn là nơi linh thiêng, cần được giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm. Thế nhưng hiện nay, rác thải lại bị đổ dồn, chất đống như một bãi tập kết, gây phản cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian tâm linh. “Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, trả lại sự tôn nghiêm cho người đã khuất”, ông Tấn bày tỏ.

Theo người dân, tình trạng quá tải tại bãi rác Cẩm Hà đã diễn ra trong thời gian dài, trong khi lượng rác phát sinh ngày càng gia tăng, liên tục dồn về khu vực này.

Kiến nghị nhiều lần, chưa có giải pháp căn cơ

Theo UBND phường Hội An Tây, bãi rác Cẩm Hà có diện tích khoảng 1,34 ha nhưng hiện đã chứa hơn 70.000 m3 rác. Mỗi ngày, khu vực này tiếp nhận khoảng 120 tấn rác từ các địa phương lân cận. Trong khi đó, đây chỉ là bãi rác lộ thiên, nền đất tự nhiên, chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác, khí thải hay phân loại rác, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước.

Xe chở rác ra vào liên tục mỗi ngày.

Từ cuối năm 2025, khi Nhà máy xử lý rác thải Hội An tạm dừng hoạt động, toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn dồn về đây, khiến áp lực xử lý vượt xa khả năng tiếp nhận. Chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần kiến nghị cấp trên về tình trạng quá tải và nguy cơ ô nhiễm, song đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ.

Để giảm tải, phường Hội An Tây đề xuất cho phép vận chuyển rác đến các khu xử lý đủ điều kiện như Tam Nghĩa hoặc các địa điểm phù hợp khác, đồng thời kiến nghị hỗ trợ kinh phí và phương án hoàn nguyên bãi rác sau khi đóng cửa. Về lâu dài, địa phương cũng đề xuất xây dựng hệ thống xử lý rác thải ổn định, thay vì phụ thuộc vào các điểm tập kết tạm.

Khối lượng lớn rác thải, trong đó có nhiều bao bì ni lông, mút, xốp… bị đổ tràn lan.

Trong khi chờ giải pháp, địa phương buộc phải ký hợp đồng tạm với đơn vị dịch vụ công ích để duy trì việc thu gom, vận chuyển rác. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt do còn nhiều vướng mắc về cơ chế, thủ tục.

Từ tháng 9/2025, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam dừng hoạt động sau khi bị cơ quan chức năng điều tra hành vi chôn lấp trái phép hàng chục nghìn tấn rác. Việc này khiến toàn bộ rác thải phát sinh phải tập kết tạm tại các địa phương, gây áp lực lớn cho công tác vệ sinh môi trường.

Việc vận chuyển rác về khu xử lý Tam Nghĩa từ tháng 10/2025 chỉ giải quyết được một phần khi công suất tiếp nhận hạn chế, trong khi lượng rác phát sinh hằng ngày cao hơn nhiều. Sự chênh lệch này khiến rác tồn đọng ngày càng tăng, đặc biệt sau các đợt mưa lũ và dịp Tết.

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chủ trì xây dựng phương án cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý dứt điểm trước ngày 20/4/2026.