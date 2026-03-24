Bất ngờ về người đàn ông mù rong ruổi bán tăm, xây căn nhà 5 tỷ đồng

TPO - Mất đi ánh sáng từ thuở nhỏ, nhưng không đầu hàng số phận, người đàn ông xứ Nghệ đã dành hơn 30 năm rong ruổi bán tăm, chắt chiu từng đồng để dựng nên căn nhà tiền tỷ cho vợ con. Câu chuyện khiến nhiều người lặng đi vì xúc động và nể phục.
Bước sang năm thứ 5 xây dựng, căn nhà của ông Hậu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Căn nhà cao 4 tầng có diện tích khoảng 100m2 mỗi sàn, gồm 9 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Tổng chi phí xây dựng căn nhà hiện đã gần 5 tỷ đồng.
Những thời gian không đi bán tăm, anh Hậu liên tục đi từ tầng này đến tầng khác để đưa ra các yêu cầu cho thợ làm việc. Không cần ai dẫn dắt, ông Hậu men theo các bức tường để đi từ tầng 1 lên tầng 4.
Căn nhà 4 tầng khang trang của ông Hậu cao lớn và nổi bật nhất xóm 4 (xã Quỳnh Tam, Nghệ An). Nhiều người không khỏi nể phục khi biết được ông Hậu đã dành hàng chục năm bán tăm dạo, chắt chiu từng đồng để xây dựng cơ ngơi to lớn này.