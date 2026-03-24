Bất ngờ về người đàn ông mù rong ruổi bán tăm, xây căn nhà 5 tỷ đồng

Ngọc Tú

TPO - Mất đi ánh sáng từ thuở nhỏ, nhưng không đầu hàng số phận, người đàn ông xứ Nghệ đã dành hơn 30 năm rong ruổi bán tăm, chắt chiu từng đồng để dựng nên căn nhà tiền tỷ cho vợ con. Câu chuyện khiến nhiều người lặng đi vì xúc động và nể phục.

Video người đàn ông khiếm thị bán tăm dạo xây nhà 5 tỷ đồng.
Căn nhà 4 tầng trị giá khoảng 5 tỷ đồng của người đàn ông khiếm thị - ông Lê Đình Hậu (48 tuổi) cao, lớn và nổi bật nhất xóm 4 (xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An﻿). Ít ai ngờ rằng, căn nhà "khủng" này được xây nên từ số tiền mà ông Hậu đi bán tăm dạo hàng chục năm qua.
Cuộc đời ông Hậu là chuỗi dài những mất mát. Năm lên 4 tuổi, một tai nạn đã cướp đi đôi mắt, khiến ông vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Chỉ một năm sau, cha qua đời, để lại người mẹ cùng 8 anh chị em trong cảnh nghèo túng. Là con út, cậu bé Hậu lớn lên trong sự đùm bọc của anh chị em. Nhưng từ nhỏ, Hậu đã tự lập kiếm tiền. Năm 13 tuổi, anh theo bạn vào miền Nam, bắt đầu những ngày tháng lang bạt từ ăn xin đến bán hàng rong﻿. “Ngày đó tôi đi ăn xin rồi bán đủ thứ đồ vật dụng lặt vặt trong nhà để kiếm tiền”, ông Hậu chia sẻ.
Năm 1996, ông Hậu bỏ hẳn nghề ăn xin﻿ chuyển sang bán dạo tăm tre, tăm bông, bút. Sự chăm chỉ, thật thà của anh khiến nhiều người cảm mến. Không chỉ mua hàng, họ còn sẵn sàng giúp đỡ cho thêm tiền để ông có vốn làm ăn.
Năm 2000, ông Hậu trở về quê và nên duyên với chị Trần Thị Lợi - một người phụ nữ cùng quê. “Anh ấy mù nhưng siêng năng, tháo vát, chăm chỉ làm ăn nên tôi thương và quyết định lấy anh làm chồng”, chị Lợi nói. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Hậu tiếp tục vào miền Nam mưu sinh bằng nghề bán tăm dạo. Khi có con, họ trở về quê, nhưng cuộc sống vẫn là những chuyến đi dài ngày, có khi hàng trăm cây số, vài tháng mới về nhà một lần. Hiện vợ chồng ông Hậu đã có 6 người con, trong đó 2 con lớn đã lập gia đình.
“Một gói tăm tôi mua 3.000 đồng về bán 10.000 đồng. Mỗi ngày tôi bán trung bình khoảng 200 gói tăm. Rồi người ta thương họ cho thêm tiền nữa”, ông Hậu nói và cho hay, ông thường cùng vợ hoặc con đi vào các tỉnh phía Nam, Bắc Trung Bộ để bán tăm dạo. Có chuyến đi xa vài trăm cây số, nhưng cũng có chuyến đi kéo dài hơn nửa năm.
Năm 2021, khi căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, ông Hậu quyết định xây dựng lại căn nhà mới khang trang hơn để cả gia đình cùng sinh sống. “Ngay từ đầu làm nhà, tôi tính căn nhà làm 5 năm mới xong. Cứ có tiền đến đâu thì triển khai làm nhà đến đó. Hết tiền thì dừng lại, đi bán tăm kiếm tiền về tiếp tục xây nhà”, ông Hậu nói.
Bước sang năm thứ 5 xây dựng, căn nhà của ông Hậu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Căn nhà cao 4 tầng có diện tích khoảng 100m2 mỗi sàn, gồm 9 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Tổng chi phí xây dựng căn nhà hiện đã gần 5 tỷ đồng.
“Đến thời điểm hiện tại tôi đã bỏ ra gần 4,8 tỷ đồng để làm căn nhà này. Giờ còn hoàn thiện cửa, lát gạch, nội thất. Dự kiến phải mất thêm 700 triệu nữa mới có thể hoàn thành được căn nhà”, ông Hậu nói và cho biết, tầng 1 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều năm qua. Các tầng 2,3,4 đang được hoàn thiện.
Điều khiến nhiều người khâm phục không chỉ là số tiền rất lớn anh tích góp được, còn là cách anh trực tiếp tham gia xây dựng ngôi nhà - dù mắt anh không thể nhìn thấy.
Những thời gian không đi bán tăm, anh Hậu liên tục đi từ tầng này đến tầng khác để đưa ra các yêu cầu cho thợ làm việc. Không cần ai dẫn dắt, ông Hậu men theo các bức tường để đi từ tầng 1 lên tầng 4.
Không thể vẽ bản thiết kế, ông dùng lời nói, cử chỉ để mô tả ý tưởng cho thợ. Ông dùng đôi tay để đo đạc, hình dung từng không gian, từng chi tiết. Đặc biệt, hệ thống điện nước trong nhà gần như do ông tự tay thiết kế và thi công. “Chỗ nào chưa rõ thì nhờ vợ con chỉ, rồi tự làm. Việc khó thì nhờ con hỗ trợ thêm”, ông nói.
Căn nhà 4 tầng khang trang của ông Hậu cao lớn và nổi bật nhất xóm 4 (xã Quỳnh Tam, Nghệ An). Nhiều người không khỏi nể phục khi biết được ông Hậu đã dành hàng chục năm bán tăm dạo, chắt chiu từng đồng để xây dựng cơ ngơi to lớn này.
