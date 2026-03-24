Hải Phòng: Phạt công ty gây ra 'bão bụi màu' bủa vây nhà dân

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng vừa quyết định phạt Công ty Chế tạo máy EBA 200 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, gây ra hiện tượng "bão bụi màu" bủa vây khu dân cư phường Hồng An.

Ông Phạm Văn Thuấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hải Phòng vừa ký quyết định phạt hành chính đối với Công ty TNHH Chế tạo máy EBA 200 triệu đồng về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Công ty Chế tạo máy EBA, trụ sở tại Lô N-1, N-2, N-2 và F-1a, Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng, thuộc phường Tân Tiến (quận An Dương), nay là phường Hồng An, TP Hải Phòng.

Thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2/2026, ông Lê Tiến Quang (56 tuổi) và nhiều hộ gia đình ở tổ dân phố Hạ, phường Hồng An phản ánh tình trạng “bão bụi màu”, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của các hộ dân.

Theo ông Tiến, bụi có màu đỏ vàng, bay trong không khí, bám chặt vào đồ vật không thể tẩy rửa sạch. Tình trạng kéo dài khiến đồ vật trong gia đình hư hỏng, hoen gỉ. Ngoài ra, không khí có mùi sơn nồng nặc, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe cho người già, trẻ em.

Ông Lê Tiến Quang phản ánh tình trạng "bão bụi màu" gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng khu dân cư.

Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng vào cuộc kiểm tra. Đoàn liên ngành xác định phân xưởng bắn cát số 2 của Công ty Chế tạo máy EBA là nơi phát ra nguồn “bụi màu” ra khu dân cư liền kề.

Phân xưởng 2 là nơi doanh nghiệp sử dụng súng bắn cát áp lực lớn để làm sạch các cấu kiện kim loại, tạo độ nhám trước khi sơn. Đoàn công tác lập tức yêu cầu dừng hoạt động phân xưởng và tổ chức quan trắc môi trường khu vực phân xưởng và các hộ dân lân cận.



Kết quả quan trắc, phân tích môi trường thể hiện, Công ty Chế tạo máy EBA đã vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải.

Cụ thể, tại hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải tại khu vực phun cát làm sạch bề mặt, buồng phun cát số 2; lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 42.000m3/giờ, thông số bụi tổng (292mg/Nm3)/96(mg/Nm3) vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,04 lần với lưu lượng khí thải đo đạc thực tế tại thời điểm quan trắc là 13.740m3/giờ.

Phân xưởng bắn cát số 2 (Công ty Chế tạo máy EBA) là nguồn phát thải, gây ô nhiễm và hiện tượng bão bụi màu bủa vây nhà dân.

Sở NN&MT Hải Phòng quyết định phạt 200 triệu đồng với Công ty Chế tạo máy EBA do vi phạm quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 20 Nghị định 45 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đồng thời, yêu cầu Công ty EBA buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn 45 ngày. Gửi báo cáo kết quả khắc phục kèm theo hồ sơ, kết quả phân tích khí thải đạt chuẩn kỹ thuật môi trường do đơn vị có chức năng thực hiện gửi về Ban Quản lý Khu Kinh tế và Sở NN&MT kiểm tra.

Công ty này phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức.

Ngày 23/3, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức đoàn kiểm tra lần 2 đối với Công ty Chế tạo máy EBA về việc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.