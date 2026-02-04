Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Người dân hoang mang về hiện tượng bão 'bụi màu' ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Những ngày gần đây, nhiều gia đình ở tổ dân phố Hạ, phường Hồng An (TP Hải Phòng) hoang mang về tình trạng bão "bụi màu" bủa vây khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn; càng lo lắng hơn khi chưa lường hết nguy cơ độc hại của loại bụi màu này.

tp-o-nhiem-1.jpg
Ông Lê Tiến Quang (56 tuổi, tổ dân phố Hạ, phường Hồng An, TP Hải Phòng﻿) cho biết, những ngày gần đây khi gia đình đang hoàn thiện ngôi nhà mới thì bất ngờ xuất hiện tình trạng "bụi màu" phủ kín sân, vườn, ban công... và các đồ vật trong gia đình.
tp-o-nhiem-3.jpg
tp-o-nhiem-4.jpg
tp-o-nhiem-6.jpg
Theo ông Quang, gia đình nhiều lần xịt nước, lau rửa nhưng cứ vài ngày, bụi màu lại bủa vây các đồ vật, khuôn viên. Không chỉ gia đình ông, mà nhiều hộ cùng xóm cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
tp-o-nhiem-8.jpg
tp-o-nhiem-11.jpg
Bụi màu phủ dày khắp nơi trong gia đình, thử miết ngón tay, lớp bụi đặc quánh bám dính rất khó tẩy rửa. Ngoài bụi màu, các hộ dân ở thôn Hạ đều cảm nhận không khí có mùi nồng nặc giống mùi sơn khiến nhiều người khó thở.
tp-o-nhiem-10.jpg
Mặc dù nhà đang thi công, chưa hoàn thiện nhưng khuôn viên ban công tầng 2 gia đình ông Quang bị phủ kín bụi màu. Dù ông và các thành viên có tẩy rửa nhiều lần, song lớp bụi bám chặt khiến gạch lát ban công bị xỉn, hoen ố.
tp-o-nhiem-13.jpg
Theo ông Quang, tình trạng "bụi màu" được cho là xuất phát từ một công ty chế tạo máy, liền kề với khu dân cư
tp-o-nhiem-16.jpg
tp-o-nhiem-15.jpg
Còn bà Hiên (hơn 70 tuổi) cho biết, mỗi khi mưa, bụi từ mái nhà chảy xuống sân, vườn, ao nhưng không tan tạo thành những vệt màu nâu sẫm.
tp-o-nhiem-14.jpg
Ngoài ra, không khí trong khu dân cư thường xuyên xuất hiện mùi nồng nặc giống mùi sơn khiến người dân khó thở, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là người cao tuổi, trẻ em.
tp-o-nhiem-20.jpg
tp-o-nhiem-19.jpg
tp-o-nhiem-18.jpg
Trong vườn các hộ tổ dân phố Hạ (phường Hồng An) phủ lớp "bụi màu" dày đặc, bám chặt trên lá cây.
tp-o-nhiem-22.jpg
tp-o-nhiem-12.jpg
Các đồ vật sinh hoạt của các hộ dân cũng bị "bụi màu" phủ kín chỉ trong thời gian ngắn.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, ngày 3/2, đơn vị đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại Công ty TNHH Chế tạo máy Eba, thuộc KCN Nhật Bản - Hải Phòng. Đoàn công tác gồm các phòng nghiệp vụ thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hải Phòng, UBND phường Hồng An.
Đoàn kiểm tra cũng tổ chức quan trắc môi trường để xác định nguyên nhân "bụi màu" phát tán ra môi trường. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ ảnh hưởng tới người dân.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #ô nhiễm không khí #bụi màu #bão bụi

Xem thêm

Cùng chuyên mục