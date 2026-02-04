Người dân hoang mang về hiện tượng bão 'bụi màu' ở Hải Phòng

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, ngày 3/2, đơn vị đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại Công ty TNHH Chế tạo máy Eba, thuộc KCN Nhật Bản - Hải Phòng. Đoàn công tác gồm các phòng nghiệp vụ thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hải Phòng, UBND phường Hồng An.

Đoàn kiểm tra cũng tổ chức quan trắc môi trường để xác định nguyên nhân "bụi màu" phát tán ra môi trường. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ ảnh hưởng tới người dân.