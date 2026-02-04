Người dân hoang mang về hiện tượng bão 'bụi màu' ở Hải Phòng

TPO - Những ngày gần đây, nhiều gia đình ở tổ dân phố Hạ, phường Hồng An (TP Hải Phòng) hoang mang về tình trạng bão "bụi màu" bủa vây khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn; càng lo lắng hơn khi chưa lường hết nguy cơ độc hại của loại bụi màu này.
Theo ông Quang, gia đình nhiều lần xịt nước, lau rửa nhưng cứ vài ngày, bụi màu lại bủa vây các đồ vật, khuôn viên. Không chỉ gia đình ông, mà nhiều hộ cùng xóm cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Bụi màu phủ dày khắp nơi trong gia đình, thử miết ngón tay, lớp bụi đặc quánh bám dính rất khó tẩy rửa. Ngoài bụi màu, các hộ dân ở thôn Hạ đều cảm nhận không khí có mùi nồng nặc giống mùi sơn khiến nhiều người khó thở.
Còn bà Hiên (hơn 70 tuổi) cho biết, mỗi khi mưa, bụi từ mái nhà chảy xuống sân, vườn, ao nhưng không tan tạo thành những vệt màu nâu sẫm.
Trong vườn các hộ tổ dân phố Hạ (phường Hồng An) phủ lớp "bụi màu" dày đặc, bám chặt trên lá cây.
Các đồ vật sinh hoạt của các hộ dân cũng bị "bụi màu" phủ kín chỉ trong thời gian ngắn.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, ngày 3/2, đơn vị đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại Công ty TNHH Chế tạo máy Eba, thuộc KCN Nhật Bản - Hải Phòng. Đoàn công tác gồm các phòng nghiệp vụ thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Hải Phòng, UBND phường Hồng An. Đoàn kiểm tra cũng tổ chức quan trắc môi trường để xác định nguyên nhân "bụi màu" phát tán ra môi trường. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ ảnh hưởng tới người dân.