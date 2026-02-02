Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân làm lộ thông tin người tố cáo

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến việc làm lộ thông tin người tố cáo ở huyện Di Linh (cũ), dù vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước và các cán bộ đã chuyển công tác.

Ngày 2/2, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kết luận nội dung tố cáo liên quan đến ông N.T.H. - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cũ (hiện là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp) về hành vi vi phạm quy định bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngày 10/4/2021, một công dân có đơn tố cáo ông T.V.D. - Chủ tịch UBND xã Gung Ré (huyện Di Linh cũ), liên quan đến vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Đến ngày 3/8/2021, UBND huyện Di Linh ban hành thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo do ông N.T.H. ký.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, trong thông báo này đã nêu đầy đủ họ tên, địa chỉ người tố cáo và gửi cho nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật danh tính người tố cáo, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Sau nhiều năm, ngày 8/5/2025, người tố cáo tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý vụ việc và giao Thanh tra tỉnh xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.T.H. thừa nhận việc ký ban hành thông báo có nêu thông tin người tố cáo là không đúng quy định. Ông H. cũng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ khâu tham mưu và áp lực công việc; đồng thời nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm.

Kết luận của Thanh tra Lâm Đồng xác định trách nhiệm chính thuộc về ông N.T.H. Còn ông T.Đ.C. - nguyên Chủ tịch UBND huyện Di Linh (nay là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh), phải chịu trách nhiệm liên đới của người đứng đầu. Các đơn vị tham mưu như Văn phòng HĐND-UBND, Ban Tiếp công dân huyện và các cá nhân liên quan cũng bị xác định có trách nhiệm trong việc đề xuất, tham mưu ban hành thông báo.

Kết luận cũng nêu rõ, hành vi vi phạm dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng, song có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo, cũng như uy tín của các cơ quan, cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cá nhân liên quan chấm dứt hành vi vi phạm, không để tái diễn trong thời gian tới; đồng thời giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan theo quy định.