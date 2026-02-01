100 phần quà ‘Tết yêu thương’ dành cho học sinh, thiếu nhi Huế

TPO - Trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm Tết cổ truyền “Hương xuân đất Việt”, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế đã trao 100 phần quà “Tết yêu thương” cho 100 học sinh, thiếu nhi vượt khó học tập tốt trên địa bàn thành phố.

Từ tối 31/1 đến sáng 1/2, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế (phường Vỹ Dạ) diễn ra chương trình trải nghiệm Tết cổ truyền Hương xuân đất Việt, với chủ đề Xuân gắn kết - Tết bình an.

Tặng 100 phần quà “Tết yêu thương” cho học sinh, thiếu nhi vượt khó học tập tốt trên địa bàn TP. Huế.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi đang sinh sống, học tập tại TP. Huế, cùng người dân địa phương và du khách trong, ngoài nước yêu thích trải nghiệm không gian văn hóa Tết.

Những tiết mục văn nghệ sôi động chào Tết Bính Ngọ 2026 tại chương trình.

Ban tổ chức đã bố trí 18 gian hàng và 6 không gian mở, tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: không gian trải nghiệm Tết Huế, trải nghiệm - sáng tạo và vui xuân, không gian văn hóa Tết Huế, không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi và hành trình trò chơi dân gian…

Các em nhỏ có dịp trải nghiệm cùng làm bánh Huế với nghệ nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế đã trao 100 phần quà Tết yêu thương cho 100 thiếu nhi, học sinh vượt khó học tập tốt đến từ 9 trường tiểu học, THCS và trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, địa phương đối với thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.