Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cuộc sống bất đắc dĩ ở ngôi làng có 100.000 khối cát trôi vào sau lũ

Bảo An

TPO - Tháng 10/2025, thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) hứng chịu lũ dữ. Sau lũ, khoảng 100.000 khối cát vàng tràn vào làng. Hiện nay, lượng cát khổng lồ này vẫn chưa được di dời. Hầu hết các hộ dân đã di chuyển sang địa điểm khác. Một số hộ quyết định bám trụ lại, sửa chữa nhà, sống trên các bãi cát khổng lồ...

Hình ảnh bãi cát khổng lồ ở làng Chút hiện nay.
0v5a7324.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, đầu làng Chút, rất nhiều căn nhà đang được khẩn trương hoàn thiện để đón Tết. Đây là những hộ thuộc khu vực gần suối, bị cát tràn vào di dời ra. Trong ảnh là ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Bàn đang thăm gia đình chị Hoàng Thị Phằn - một hộ dân thuộc diện di dời đang xây nhà mới.
z7487152685813-baa8f0592264cc14c2802c5cc9534ac8.jpg
Những ngôi nhà mới được người dân xây dựng kiên cố bằng bê tông, cốt thép và tường gạch. Theo báo cáo của UBND xã Văn Bàn, toàn bộ thôn làng Chút có 19 hộ phải di dời ra nơi ở mới. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 80 đến 100 triệu đồng từ nguồn của ngân sách tỉnh, Tập đoàn Vingroup và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.
z7487159216066-741d5f1448c4ebb7272e899142fe2632.jpg
Trong làng, cạnh khu vực suối là cảnh tan hoang của những ngôi nhà bị cát vùi lấp gây đổ hoặc người dân đã phá dỡ.
0v5a7281-2.jpg
0v5a7286.jpg
Nhiều đồ đạc vẫn chưa thể di dời
z7487163258268-2272391e9424f600305f4968266fbfca.jpg
Bộ bàn ghế đá của một hộ gia đình bị cát vùi, người dân phải đào sâu hàng mét để lấy lên.
0v5a7267.jpg
0v5a7270.jpg
Con suối cạnh làng vẫn đọng đầy cát
0v5a7277.jpg
Dân làng hàng ngày vẫn phải đào cát để lấy gỗ và các vật dụng bị vùi lấp
0v5a7314.jpg
Một số ít hộ dân không bị ảnh hưởng nhiều đã quyết định ở lại làng. Tuy vậy, khu vực nhà những hộ dân này sinh sống cũng bị cát vùi sâu 1-2 m nên cuộc sống vẫn rất khó khăn. Trong ảnh là một cây lâu năm bị chết khô do cát vùi cao vào gốc.
0v5a7295.jpg
Một căn nhà đã được nâng lên 2 mét so với nền cũ
anh-man-hinh-2026-01-31-luc-182251.jpg
Chỗ mũi tên chỉ vốn là cửa ra vào của nhà tắm, bị cát vùi. Hộ dân này quyết định để nguyên hiện trạng và chỉ sử dụng phần phía trên.
0v5a7294.jpg
Một hộ chấp nhận gạt cát ra hai bên, bất đắc dĩ phải sống giữa nguồn tài nguyên cát.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, bão số 10 khiến nước lũ đổ về thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), làm nhiều ngôi nhà bị ngập sâu. Khi lũ rút, lớp cát vàng dày phủ kín nhà cửa và ruộng vườn, ước tính hơn 100.000 m³, trị giá khoảng 20-30 tỷ đồng. Xã Văn Bàn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tiến hành khảo sát, thống nhất phương án xử lý để trình UBND tỉnh Lào Cai phương án đấu giá. Hiện chủ trương đấu giá đã được thông qua nhưng đang phải chờ thêm các thủ tục mới có thể tiến hành.

Bảo An
#Lào Cai #Làng Chút #lũ #cát #di dời #sạt lở #bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục