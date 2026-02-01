Cuộc sống bất đắc dĩ ở ngôi làng có 100.000 khối cát trôi vào sau lũ

Như Báo Tiền Phong đưa tin, bão số 10 khiến nước lũ đổ về thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), làm nhiều ngôi nhà bị ngập sâu. Khi lũ rút, lớp cát vàng dày phủ kín nhà cửa và ruộng vườn, ước tính hơn 100.000 m³, trị giá khoảng 20-30 tỷ đồng. Xã Văn Bàn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tiến hành khảo sát, thống nhất phương án xử lý để trình UBND tỉnh Lào Cai phương án đấu giá. Hiện chủ trương đấu giá đã được thông qua nhưng đang phải chờ thêm các thủ tục mới có thể tiến hành.