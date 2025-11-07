Chốt phương án đấu giá 100.000 khối cát tràn vào làng sau bão lũ ở Lào Cai

TPO - Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chốt phương án cho phép sở chuyên môn và chính quyền xã Văn Bàn xây dựng phương án bán đấu giá 100.000 khối cát trôi về thôn Làng Chút, xã Văn Bàn sau bão số 10.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi bão số 10 và 11 gây thiệt hại trên diện rộng, đơn vị đã chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

“Nguồn cát này hình thành do lũ ống, lũ quét, sạt lở tự nhiên, diện tích bị bồi lấp khoảng 3,5 ha, trung bình dày 1,5 mét. Sở đã chỉ đạo xử lý cát, sỏi, khơi thông dòng chảy, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản. Chúng tôi đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổng hợp báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh và sẽ có hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới”, ông Bình nói.

Lượng lớn cát vàng tràn vào thôn Làng Chút, xã Văn Bàn sau bão lũ.

Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, cho biết: Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Văn Bàn và kết quả khảo sát thực tế của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã họp, thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường quản lý, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Lào Cai sẽ sớm ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Như Tiền Phong đã đưa tin, bão số 10 khiến nước lũ đổ về thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) làm nhiều ngôi nhà bị ngập sâu. Khi lũ rút, lớp cát vàng dày đặc phủ kín nhà cửa, ruộng vườn với khối lượng ước tính hơn 100.000 m³.

Theo chính quyền địa phương, lượng cát này hình thành do đất, đá và cát từ các sườn núi sạt lở, trôi theo dòng suối từ thôn Ít Nộc xuống hạ lưu thôn Làng Chút. Trong quá trình đó, các tạp chất và phù sa đã bị cuốn đi, phần còn lại là lớp cát tương đối sạch, có thể sử dụng ngay.

Trước thực tế này, UBND xã Văn Bàn đã đề xuất quy hoạch khu vực thành mỏ cát để tổ chức đấu giá. Với khoảng 100.000 m³ cát, theo giá thị trường hiện nay từ 300.000 - 350.000 đồng/m³, giá trị ước tính có thể đạt từ 20 - 30 tỷ đồng. UBND xã đã thành lập tổ công tác gồm 10 người, trong đó có lực lượng công an, để bảo vệ các bãi tập kết. Toàn bộ nguồn thu sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước.