Cận cảnh ngôi làng bị lũ đưa về mỏ cát ' bất đắc dĩ' trị giá 20-30 tỷ đồng tại Lào Cai

TPO - Sau đợt mưa lũ cuối tháng 9, thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bỗng biến thành “biển cát” khi hơn 100.000 m3 cát vàng bị lũ cuốn tràn vào. UBND xã Văn Bàn đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để quy hoạch khu vực này thành mỏ và lập phương án đấu giá số lượng cát này.
Nhiều đoạn lòng suối, nguồn nước chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của thôn hiện bị cát bồi lấp, khiến dòng chảy bị thay đổi và độ sâu suối giảm đáng kể.
Nhiều căn nhà sàn nay biến thành gần như nhà trệt khi lớp cát vàng phủ kín đến tận sàn, khiến khoảng không gian thoáng vốn có của kiểu nhà vùng cao hoàn toàn biến mất.
Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân cùng hoa màu trên cánh đồng bị lũ cuốn trôi, để lại khung cảnh ngổn ngang sau bão.
Như Tiền Phong đã thông tin, sau bão lũ, khoảng 100.000 m3 cát vàng tràn vào thôn Làng Chút, được chính quyền địa phương ước tính theo giá thị trường 300.000 - 350.000 đồng/m3, giá trị tương đương 20 - 30 tỷ đồng.