Cận cảnh ngôi làng bị lũ đưa về mỏ cát ' bất đắc dĩ' trị giá 20-30 tỷ đồng tại Lào Cai

TPO - Sau đợt mưa lũ cuối tháng 9, thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bỗng biến thành “biển cát” khi hơn 100.000 m3 cát vàng bị lũ cuốn tràn vào. UBND xã Văn Bàn đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để quy hoạch khu vực này thành mỏ và lập phương án đấu giá số lượng cát này.