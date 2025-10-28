Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh ngôi làng bị lũ đưa về mỏ cát ' bất đắc dĩ' trị giá 20-30 tỷ đồng tại Lào Cai

Thành Đạt

TPO - Sau đợt mưa lũ cuối tháng 9, thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bỗng biến thành “biển cát” khi hơn 100.000 m3 cát vàng bị lũ cuốn tràn vào. UBND xã Văn Bàn đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để quy hoạch khu vực này thành mỏ và lập phương án đấu giá số lượng cát này.

z7162998314296-a30f4571ffe87951cce19e8ad51e616d.jpg
Gần một tháng sau bão lũ, thôn Làng Chút﻿ (xã Văn Bàn, Lào Cai) vẫn chìm trong biển cát vàng. Lớp cát dày đặc phủ kín đường làng, nhà cửa và ruộng vườn, ước tính hơn 100.000 m3. Chính quyền địa phương đã báo cáo, lập phương án đấu giá khối lượng cát và di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy vậy, “mỏ cát bất đắc dĩ” này cũng khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị xáo trộn, sinh hoạt bị đảo lộn.
z7162998364419-a2fb1838922f76c24f6ed9c88e7aca40.jpg
z7162998447337-48733c0590c578617b06da3587cf8fbc.jpg
Nhiều đoạn lòng suối, nguồn nước chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của thôn hiện bị cát bồi lấp, khiến dòng chảy bị thay đổi và độ sâu suối giảm đáng kể.
z7162998400344-b818a53d70affe26b8f1503071315977.jpg
Một phần cột cổng trong làng đã bị vùi lấp trong cát.
z7162998483367-393002a6d26752288ee9dea01c03eb10.jpg
z7162998373437-0cdd6ac878ef58476f6fa6896f81eb13.jpg
Nhiều căn nhà sàn nay biến thành gần như nhà trệt khi lớp cát vàng phủ kín đến tận sàn, khiến khoảng không gian thoáng vốn có của kiểu nhà vùng cao hoàn toàn biến mất.
z7162998357470-6ac67342fff7dd1743720c1cd888848c.jpg
Bà Hoàng Thị Vin, người dân trong làng cho biết, căn nhà của bà từng ngập sâu hơn một mét, nhiều đồ dùng, thiết bị hư hỏng nặng. “Dọn đống cát lớn ra khỏi nhà rất vất vả, thiệt hại nhiều lắm, tôi mong chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục”, bà Vin nói. Trong ảnh, bà đứng bên cạnh chiếc tivi mới mua sau bão lũ.
﻿z7162998414507-5d420b73f0f09b686250fb07daf0ec5a.jpg
﻿z7162998317265-4bab2a094ab51114d18932b8fc83ea59.jpg
Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân cùng hoa màu trên cánh đồng bị lũ cuốn trôi, để lại khung cảnh ngổn ngang sau bão.
z7162998496019-5059843c0473257226e9c4aa5a84a54f.jpg
Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, địa phương đã đề xuất, kiến nghị tỉnh Lào Cai đấu giá khai thác khối lượng cát lớn, ước tính khoảng hơn 100.000m3﻿ tại thôn Làng Chút theo quy định. Tuy nhiên, việc khai thác gặp khó do đường giao thông nhỏ, nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đời sống dân sinh. Xã đang tính phương án mở tuyến đường riêng để vận chuyển cát ra điểm tập kết. "UBND xã Văn Bàn đã thành lập tổ công tác gồm 10 người, trong đó có lực lượng công an, nhằm bảo vệ các bãi tập kết cát. Toàn bộ khu vực này sẽ được lắp đặt camera giám sát 24/24 để quản lý chặt chẽ. Sau khi hoàn tất kiểm đếm, các sở, ngành liên quan sẽ tổ chức đấu giá khai thác, toàn bộ kinh phí thu được sẽ nộp vào ngân sách nhà nước", ông Vũ Xuân Thủy cho hay.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau bão lũ, khoảng 100.000 m3 cát vàng tràn vào thôn Làng Chút, được chính quyền địa phương ước tính theo giá thị trường 300.000 - 350.000 đồng/m3, giá trị tương đương 20 - 30 tỷ đồng.

Thành Đạt


