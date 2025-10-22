Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hơn 100.000 khối cát trôi vào làng, chính quyền xin lập mỏ để bán đấu giá

Thành Đạt
TPO - Bão số 10 khiến nước lũ đổ về thôn Làng Chút (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), làm nhiều ngôi nhà bị ngập sâu. Sau khi lũ rút, lớp cát vàng dày phủ kín nhà cửa và ruộng vườn, ước tính hơn 100 nghìn m3. UBND huyện Văn Bàn đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để quy hoạch khu vực này thành mỏ và lập phương án đấu giá số lượng cát này.

Bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, những dòng nước lũ dữ dội đã đổ về thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) trong các ngày 29 và 30/9, nhấn chìm 30 ngôi nhà, làm sập và hư hỏng nhiều công trình. Khi lũ rút, thôn Làng Chút hiện lên với cảnh tượng hoang tàn, cát sỏi phủ kín mái nhà, ruộng vườn, lòng suối bị vùi lấp. Nhiều ngôi nhà sàn của người dân ngập sâu trong cát. Lượng cát vàng tồn đọng dưới thôn ước tính lên tới hàng trăm nghìn mét khối.

568247259-790140717185972-3624197008963543124-n.jpg
Khoảng 100 nghìn m3 cát vùi lấp nhà các hộ dân ở thôn Làng Chút (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết, trong quá trình chống mưa lũ vừa qua, lực lượng chức năng đã phối hợp sử dụng bao tải đựng cát trôi về để đắp đê tạm chống lũ, đồng thời vận chuyển lượng cát lớn đến khu vực tập kết.

“Việc vận chuyển cát được kiểm soát chặt chẽ, có lực lượng công an và quân sự địa phương giám sát, kiểm đếm cụ thể. Đến nay, khoảng 4.000 m3 cát vàng được sử dụng vào việc đắp đê. Khối lượng cát còn lại ước tính khoảng hơn 100.000 m3 sẽ được lập phương án quản lý và tổ chức đấu giá,” ông Thủy thông tin.

Ông Thủy cho biết thêm, vào sáng 21/10, UBND xã Văn Bàn đã làm việc với sở Nông nghiệp và Môi trường; sở Tài chính để khảo sát số lượng, thống nhất phương án xử lý, trình UBND tỉnh Lào Cai. Theo dự kiến, số lượng cát vàng đọng lại sau bão lũ sẽ được quy hoạch tại chỗ, thành lập mỏ và được bàn giao UBND tỉnh Lào Cai để tổ chức đấu giá theo quy định. “Việc khai thác và tận dụng lượng cát này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng từ các đợt mưa bão tiếp theo, mà còn tránh lãng phí nguồn tài nguyên”, ông Thủy chia sẻ.

567148798-790140697185974-5690582749306127965-n.jpg
Nhà các hộ dân bị ngập trong cát vàng.

Thời gian qua, thông tin liên quan đến việc quản lý và khai thác cát tại xã Văn Bàn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó xuất hiện nhiều nội dung sai lệch. Công an xã Văn Bàn cho biết, gần đây có một số hình ảnh, video và bình luận cho rằng tại suối thôn Làng Chút diễn ra hoạt động khai thác cát trái phép, không có thủ tục, giấy tờ hợp lệ.

Hiện lực lượng công an đang tiến hành kiểm tra, xác minh và sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước và cá nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong khu vực.

Hiện thôn Làng Chút có khoảng 20 hộ dân sinh sống, trong đó 14 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ. Chính quyền địa phương đã làm việc với từng hộ để thống nhất phương án di dời. Trong số này, 3 hộ chưa đồng ý di dời do chưa tìm được đất tái định cư hoặc vừa xây, sửa nhà với chi phí lớn; 6 hộ đã tìm được vị trí phù hợp với quy hoạch, chính quyền sẽ hỗ trợ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; các hộ còn lại đã có quy hoạch sử dụng đất và xây dựng phù hợp, địa phương sẽ định hướng để người dân mua bán, giao đất nhằm sắp xếp ổn định khu dân cư, hình thành bản khoảng 20-30 hộ.

Thành Đạt
