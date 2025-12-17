Chủ tịch nước Lương Cường: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước...

Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hội nghị hôm nay có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Trọng tâm là kết quả tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng Đảng; thực hiện chủ đề năm 2025: Tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và 16 nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương đã xác định từ đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, hội nghị đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể để triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026...

Thành tựu chung của đất nước có đóng góp quan trọng của Quân đội

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bất định, rủi ro an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng; đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, ngập úng diễn biến phức tạp..., gây thiệt hại rất nặng nề ở nhiều địa phương trên cả nước. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Chỉ rõ trong những thành tựu chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của Quân đội, Chủ tịch nước đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, toàn quân giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc; luôn xung kích đi đầu, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; triển khai hiệu quả công tác quốc phòng; thực hiện tốt việc kết hợp giữa củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội và kiên quyết đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, trấn áp các loại tội phạm, góp phần rất quan trọng bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Quân đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễu hành và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Theo Chủ tịch nước, công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực, có bước đột phá về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo; khẳng định ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hiện thực hóa chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, thực chất và hiệu quả; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội...

Ghi nhận những kết quả xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong năm 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cơ bản thống nhất về đánh giá, dự báo tình hình, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong các Báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân nghiêm túc quán triệt và thực hiện có hiệu quả nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm “dân là gốc”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp. Phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới và đặc biệt, phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Tập trung xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo phương án và phù hợp với điều kiện tác chiến mới; bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, Quân đội cần chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích, củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực, các nước lớn. Phát huy vai trò, thế mạnh đối ngoại quốc phòng, tranh thủ tối đa sự ủng hộ quốc tế; chủ động tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhằm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, Chủ tịch nước yêu cầu cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên ở các cấp; giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết: Năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025.

Nổi bật là: Toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, trong khu vực và thực tiễn đất nước, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc. Kịp thời điều chỉnh thế bố trí quốc phòng, vị trí đóng quân của hệ thống tổ chức quân sự địa phương phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; kịp thời điều động hơn 1 triệu lượt bộ đội, dân quân tự vệ, hơn 24.300 lượt tàu, thuyền, trực thăng, UAV, các loại phương tiện, cơ sở vật chất tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả ở các địa bàn bị thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở đất; tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển, đảo, vùng sâu, vùng xa. Huy động lực lượng, phương tiện và hơn 75 tấn vật chất giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, đúng lộ trình. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, tập huấn cán bộ, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, duy trì hệ thống tổ chức quân sự địa phương hoạt động thông suốt theo cơ chế chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ chức huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao chặt chẽ, thực chất, đạt nhiều tiến bộ mới. Chỉ đạo các cuộc diễn tập chiến thuật sát thực tế, chất lượng, an toàn. Huấn luyện và tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và tham gia duyệt binh tại Nga nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít chặt chẽ, trang nghiêm, hùng mạnh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Thi đấu thể thao trong nước, quốc tế đạt nhiều thành tích xuất sắc, giành hơn 2.000 huy chương các loại, phá 47 kỷ lục quốc gia, quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo đại hội đảng các cấp và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thực sự “mẫu mực, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới”. Gắn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Phong trào Thi đua Quyết thắng đạt kết quả thiết thực, tạo khí thế, động lực mới thúc đẩy toàn quân hoàn thành mọi nhiệm vụ; hơn 81.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, tăng gần 20.000 lượt so với năm 2024.

Huy động hơn 3.000 tỷ đồng làm công tác chính sách, phụng dưỡng 595 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai các địa phương khó khăn xây trường học, công trình dân sinh, tặng gần 1.000 “nhà tình nghĩa”, xóa gần 18.400 nhà tạm, nhà dột nát. Tìm kiếm, quy tập, an táng 1.606 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN, bàn giao kết quả cho thân nhân liệt sĩ chu đáo, trọng thị, nghĩa tình.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; công tác hậu cần, kỹ thuật... được triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả.