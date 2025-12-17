Anh chi khoản tiền lớn nâng cấp phòng không cho Ukraine

TPO - Anh đã công bố gói viện trợ quốc phòng lớn cho Ukraine, trị giá 600 triệu bảng Anh (tương đương 755 triệu USD), nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không.

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Nhóm Ramstein), Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, London sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quốc phòng trị giá 600 triệu bảng để tăng cường khả năng phòng không.

Theo đó, Kiev sẽ được trang bị hệ thống phòng không, tên lửa và tháp pháo tự động để bắn hạ máy bay không người lái. Việc giao hàng đang được tiến hành và sẽ tiếp tục đến năm 2026.

"Khoản đầu tư 600 triệu bảng Anh của London là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng đối với người dân Ukraine trong việc bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của họ khỏi các cuộc tấn công của Nga", ông nói.

Ảnh minh họa.

Quan chức Anh lưu ý, việc sản xuất máy bay không người lái đánh chặn Octopus mới cũng sẽ sớm bắt đầu ở Anh, với hàng nghìn chiếc được chuyển đến Ukraine mỗi tháng.

Ông cho biết, cùng với các đối tác, London đang nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho năng lực quốc phòng của Ukraine nhằm giúp nước này có vị thế vững chắc nhất để đảm bảo hòa bình.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thông báo kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa Sidewinder để tăng cường khả năng phòng không của nước này.

"Năm tới Đức sẽ cung cấp một số lượng lớn tên lửa Sidewinder từ kho dự trữ của mình để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Đây là các tên lửa không đối không có thể được sử dụng từ trực thăng hoặc máy bay chiến đấu", ông nói.

Ngoài ra, quan chức Đức tiết lộ Berlin đã phân bổ thêm 200 triệu USD cho Kiev để mua vũ khí và đạn dược thiết yếu từ kho dự trữ của Mỹ thông qua cơ chế PURL - Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine.