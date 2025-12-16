Ukraine tuyên bố dùng xuồng không người lái tấn công tàu ngầm Nga

TPO - Ukraine lần đầu tiên tuyên bố tấn công và vô hiệu hóa một tàu ngầm mang tên lửa của Nga đang neo đậu tại một căn cứ hải quân Biển Đen. Tuy nhiên, Mátxcơva khẳng định cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, cuộc tấn công được tiến hành hôm 15/12 bằng xuồng không người lái Sub Sea Baby do nước này sản xuất, nhắm vào một tàu ngầm tại cảng Novorossiysk, nơi Nga đã tái bố trí nhiều tàu chiến từ Biển Đen để tránh bị Ukraine tấn công.

Đoạn video do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra dưới nước tại một cầu tàu, gần nơi một tàu ngầm và các tàu khác đang neo đậu.

Hình ảnh vụ tấn công. (Nguồn: Pravda)

Alexander Kamyshin, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên mạng xã hội X, rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử một xuồng không người lái vô hiệu hóa được một tàu ngầm.

Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị Hạm đội Biển Đen của Nga bác bỏ hoàn toàn vài giờ sau đó.

"Không có tàu chiến hay tàu ngầm nào thuộc Hạm đội Biển Đen đóng tại căn cứ hải quân Novorossiysk bị hư hại trong cuộc tấn công. Các tàu vẫn đang làm nhiệm vụ bình thường", các hãng thông tấn nhà nước dẫn lời hạm đội cho biết.

Tàu ngầm Nga trước khi bị tấn công. (Ảnh: Pravda)

Ukraine đã nhiều lần sử dụng xuồng không người lái nhắm vào Hạm đội Biển Đen của Nga, và đẩy hạm đội ra khỏi vị trí đóng quân tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Theo SBU, tàu ngầm bị tấn công là một trong nhiều tàu mà Nga buộc phải di chuyển từ Crimea đến Novorossiysk ở miền nam nước Nga.

Tàu ngầm này có khả năng mang ít nhất bốn tên lửa hành trình Kalibr, một trong những loại vũ khí chủ lực trong các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, vốn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện Ukraine trong những tháng gần đây.

Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết, chiến dịch tấn công tàu ngầm - mà ông mô tả là mục tiêu khó tấn công nhất - đánh dấu "một bước ngoặt khác" trong cuộc đối đầu hải quân giữa Ukraine và Nga.

"Những gì xảy ra ngày hôm nay một lần nữa đảo ngược suy nghĩ của mọi người về khả năng chiến đấu trên biển trong cuộc chiến này”, ông nói với Reuters.

Ông cho biết Nga sẽ khó sửa chữa tàu ngầm vì việc đó phải được thực hiện trên mặt nước, khiến con tàu dễ bị tấn công.

Trước khi Nga đưa ra lời phủ nhận hoàn toàn, ông Pletenchuk cho biết Nga đã mất một trong bốn tàu ngầm đóng tại Novorossiysk. Ba tàu trong số đó có khả năng mang tên lửa Kalibr.