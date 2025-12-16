Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tấn công giàn khoan dầu Nga trên Biển Caspi lần thứ ba trong một tuần

Minh Hạnh

TPO - Một nguồn tin an ninh nói với Reuters, rằng hai máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi, lần thứ ba trong vòng một tuần.

Cuộc tấn công mới nhất được nhóm đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tiến hành ngày 15/12, nhằm vào giàn khoan dầu Korchagin.

Các thiết bị quan trọng tại cơ sở này được cho là đã bị hư hại, khiến quá trình sản xuất bị đình trệ.

Trước đó, vào ngày 11 và 12/12, máy bay không người lái của SSU đã tấn công các giàn khoan dầu Filanovsky và Korchagin.

Filanovsky là một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Nga và khu vực biển Caspi thuộc Nga. Trữ lượng của mỏ này ước tính khoảng 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ m3 khí đốt.

Hiện chưa rõ quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công từ đâu, nhưng Biển Caspi cách biên giới gần nhất của Ukraine hơn 700 km.

64759-004-f66df54d.jpg
Vị trí Biển Caspi. (Nguồn: Britannica)

Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm nay, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của Mátxcơva trong chiến dịch ở Ukraine.

Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu, nhiều nhà máy trong số đó nằm ở phần lãnh thổ châu Âu của Nga.

Tháng trước, Ukraine đã mở rộng chiến dịch bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu vận chuyển dầu Nga qua Biển Đen. Ít nhất ba tàu chở dầu đã bị xuồng không người lái của Ukraine tấn công trong hai tuần qua.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Nga #Ukraine #giàn khoan dầu #Biển Caspi

