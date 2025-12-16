Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Nam thúc đẩy hợp tác về môi trường, biến đổi khí hậu với Anh, Thuỵ Sỹ

Nguyễn Hoài
TPO - Việt Nam và Vương Quốc Anh sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, khai thác khoáng sản bền vững, phát triển năng lượng tái tạo cũng như phòng, chống thiên tai. Việt Nam – Liên bang Thuỵ Sỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trao đổi tín chỉ carbon.

Thúc đẩy hợp tác phòng chống thiên tai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có buổi tiếp ngài Iain Frew, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Anh trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thông qua việc triển khai hiệu quả chương trình hợp tác về chuyển đổi bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đại dương, phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, khí tượng thuỷ văn.

Trước những thách thức ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, tư lệnh ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác với Anh trong phát triển nông nghiệp, khai thác khoáng sản bền vững, phát triển năng lượng tái tạo và phòng, chống thiên tai.

viet-nam-anh.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tiếp và làm việc với ngài Iain Frew, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, bên cạnh việc triển khai các bản ghi nhớ đã ký trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện các cam kết tại Điều 4 của Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Toàn diện, với trọng tâm là hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Việt Nam và Anh cùng tái khẳng định cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, công bằng và bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo Đại sứ Iain Frew, Vương quốc Anh sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai các sáng kiến mới trong lĩnh vực nông nghiệp phát thải carbon thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, đồng thời bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.

Trước đó, Việt Nam và Anh đã tích cực phối hợp nghiên cứu các mô hình dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần nâng cao năng lực dự báo và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

586909172-1189138773230010-6634911959308924566-n.jpg
Khu vực miền Trung Việt Nam vừa hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử.

Thúc đẩy trao đổi tín chỉ carbon

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cũng vừa có buổi tiếp Ngài Thomas Gass, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam. Tư lệnh ngành nông nghiệp và môi trường đánh giá cao những kết quả hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, nổi bật là Dự án nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị trái cây nhiệt đới tại Việt Nam, Chương trình Chống chịu khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP), góp phần tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển.

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai các cam kết tại COP26, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Bộ trưởng Trần Đức Thắng mong muốn Đại sứ tiếp tục thúc đẩy xây dựng các chương trình hợp tác trực tiếp giữa Chính phủ Thụy Sĩ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, bảo đảm phù hợp với định hướng ngành và thể hiện rõ cam kết của Thụy Sĩ đối với phát triển bền vững của Việt Nam.

viet-nam-thuy-sy.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tiếp và làm việc với Ngài Thomas Gass, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam.

Trao đổi về hợp tác theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, Đại sứ Thomas Gass đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực trao đổi tín chỉ carbon. Ông cho biết, là một trong những quốc gia đi đầu về trao đổi tín chỉ carbon quốc tế, Thụy Sĩ đã hợp tác với 12 quốc gia và mong muốn sớm mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Thụy Sĩ đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới và một tổ chức tài chính quốc tế triển khai hai dự án do Thụy Sĩ tài trợ tại Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển thị trường tài chính carbon. Quốc gia này kỳ vọng sớm nhận được thông điệp chính thức từ Chính phủ Việt Nam về chủ trương đàm phán để làm cơ sở bố trí ngân sách và triển khai các hoạt động đầu tư sau khi ký kết thỏa thuận.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Thụy Sĩ, trong lĩnh vực trao đổi tín chỉ carbon và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, đồng thời nhấn mạnh mọi hợp tác phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và được báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chuyên môn hai bên tiếp tục trao đổi, hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đàm phán và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Nguyễn Hoài
#biến đổi khí hậu #thiên tai #thiên tai năm 2025 #hợp tác Việt - Anh #hợp tác Việt Nam - Thuỵ Sỹ #trao đổi tín chỉ carbon #phòng chống thiên tai

