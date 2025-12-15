Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6

TPO - Rạng sáng 15/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) đã tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

1101469226088256275.jpg
Hiện trường sạt lở trên đèo Thung Khe.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 14/12, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua khu vực đèo Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến tuyến đường huyết mạch này bị chia cắt hoàn toàn, giao thông ách tắc kéo dài.

Theo Thượng tá Bùi Thế Thành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ, vụ sạt lở trên đèo Thung Khe đã vùi lấp 3 người, 1 người bị thương.

Thượng tá Bùi Thế Thành cho biết, đến 3 giờ 30 phút ngày 15/12, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã đưa 3 nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường và bàn giao cho các lực lượng chức năng. Ngay sau khi tìm thấy nạn nhân, các lực lượng đã tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện nay, đoạn đường xảy ra sạt lở đã được thông xe tạm thời. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Mai Châu, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông qua khu vực Quốc lộ 6.

2ec47c35e932666c3f23.jpg
Lực lượng chức năng đã đưa 3 nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Thượng tá Bùi Thế Thành cho biết thêm, tại khu vực đèo Thung Khe, thời điểm xảy ra sạt lở có mưa nhưng không đáng kể. Nguyên nhân chính của vụ sạt lở được xác định do kết cấu đá tại khu vực này mất ổn định, không có tác động từ bên ngoài. Trước đó, cách đây khoảng 10 năm, tại khu vực này đã từng xảy ra một vụ sạt lở đá, gây tắc đường trong nhiều ngày.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

