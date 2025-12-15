Đại tướng Lương Tam Quang: Thời điểm vàng để tuổi trẻ Công an thi đua cống hiến, phụng sự Tổ quốc

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc triển khai các chủ trương chiến lược của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng Công an, chính là “thời điểm vàng, cơ hội vàng” để các tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an thi đua cống hiến, vượt qua chính mình, gia tăng đóng góp cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng quê hương đất nước.

Chiều 15/12, Bộ Công an tổ chức Chương trình gặp mặt đại biểu Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội Bộ Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Chương trình gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động Đoàn, Hội, Công đoàn và kết quả tổ chức Đại hội tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong CAND, công tác tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Công đoàn CAND, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tham dự chương trình.

Tiên phong bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc từ cơ sở

Đại diện cho đại biểu thanh niên Công an về dự đại hội, Đại úy Cao Thạch Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh đối ngoại, đã điểm lại những mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ Công an trong nhiệm kỳ qua.

Điển hình là các mô hình “Ngày cuối tuần làm Công an xã”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Em nuôi của Đoàn”, “Sóng và máy tính cho em”; các mô hình thanh thiếu niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự do thanh niên Công an xã tham mưu triển khai đã phát huy hiệu quả thực chất, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc từ cơ sở.

Riêng đoàn viên, thanh niên Cục An ninh đối ngoại đã chủ động, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động, tích cực triển khai, cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ 22. Thành lập, duy trì hiệu quả Câu lạc bộ “Sỹ quan phản gián”; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ cho thanh niên; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành An ninh đối ngoại…

Đặc biệt, thanh niên lực lượng An ninh đối ngoại tiếp tục tiên phong trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà cho đại diện các đoàn đại biểu về tham dự đại hội.

Đại úy Cao Thạch Linh báo cáo tại buổi gặp.

“Trong thời gian tới, tuổi trẻ CAND xin hứa sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó; tăng cường cho lực lượng cơ sở, Công an cấp xã; xung kích thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn trong CAND vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là cái nôi tôi rèn cán bộ trẻ cho Đảng, cho lực lượng”, Đại úy Linh nói.

Các đại biểu tham dự chương trình.

“Thời điểm vàng, cơ hội vàng” để thi đua cống hiến

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả của lực lượng Công an nhân dân đạt được thời gian qua, có đóng góp quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an nhân dân.

Trong các chuyên án, các vụ án đấu tranh với gián điệp phản động với các loại tội phạm, nhiều đoàn viên, hội viên đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự tinh thông, sắc bén với nghiệp vụ, tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp, đóng góp tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh về an ninh trật tự.

Trong các thành tích có tính kỳ tích được đánh giá là tiên phong, đi đầu, dẫn dắt của Bộ Công an trong nhiệm kỳ vừa qua đều có dấu ấn hình ảnh của đoàn viên, thanh niên, phụ nữ Công an xung kích, không quản khó khăn, vất vả, kiên trì bám cơ sở.

Chiến sĩ vừa tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vừa thu thập dữ liệu, góp công góp sức hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, dầm mình trong mưa lũ, tham gia cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, nhận đỡ đầu hỗ trợ các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh, viết tiếp những ước mơ tới trường...

Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, các tổ chức chính trị - xã hội cần thống nhất nhận thức, coi việc triển khai quyết liệt các chủ trương chiến lược của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng Công an chính là “thời điểm vàng, cơ hội vàng” để mỗi tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, hội viên cống hiến, vượt qua chính mình, gia tăng đóng góp cho công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng quê hương đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, hội viên không chỉ phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao với những kết quả sản phẩm cụ thể mà phải luôn trăn trở, đau đáu: Hôm nay làm được gì tốt hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn so với hôm qua? Giá trị tạo ra cho công việc, cho đất nước, cho nhân dân tháng này hơn gì so với tháng trước? Và tháng sau phải làm gì, làm thế nào để cống hiến nhiều hơn tháng này?..

Mỗi tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn qua mỗi ngày, mỗi tháng có những hoạt động thiết thực, chào mừng, phát huy sức mạnh, khơi dậy trong đoàn viên, hội viên sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tinh thần dấn thân phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc.

Các tổ chức cần tiên phong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất", tiên phong phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái làm việc; đi đầu, dẫn dắt nòng cốt trong phong trào “Bình dân học vụ số”…

Đại tướng Lương Tam Quang cũng lưu ý về việc hình thành những nhóm nghiên cứu mạnh, cổ vũ khích lệ đoàn viên hội viên vượt qua chính mình, sớm có các phát minh, sáng chế để khoa học công nghệ được ứng dụng trong thực tiễn, tiếp cận các lĩnh vực then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi…