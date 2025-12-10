Thanh niên Công an tiên phong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”

TPO - Phong trào thi đua “Ba nhất” là cơ hội để thanh niên Công an gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá trong Đảng, giúp cho phát triển và tạo thêm thực tiễn sinh động, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong lực lượng vũ trang nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Chiều 10/12, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên Công an trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Chủ trì hội thảo, có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 800 điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương và Công an cấp xã với hơn 18 nghìn đoàn viên, thanh niên CAND tham gia.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND nhận định, việc phát động phong trào thi đua “Ba nhất” được xác định là yêu cầu cấp thiết. Trong đó, “kỷ luật nhất” được xác định là nền tảng để bảo đảm sức mạnh chiến đấu, tính thống nhất và khả năng ứng phó của lực lượng trong mọi hoàn cảnh, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Nội dung “trung thành nhất” của phong trào nhấn mạnh yêu cầu lực lượng CAND phải đẩy mạnh nêu gương, kiên định lập trường, tuyệt đối tin tưởng và thực hiện theo đường lối của Đảng; đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích của Nhà nước và Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

“Gần dân nhất” sẽ góp phần củng cố và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nhân văn, tận tâm, vì Nhân dân phục vụ, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân.

Với các lý do trên, phong trào “Ba nhất” không chỉ là yêu cầu thi đua mà còn tạo môi trường rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, nhất là thế hệ trẻ.

Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát biểu đề dẫn hội thảo.

Thanh niên CAND hơn ai hết cần được giáo dục và tự giáo dục một cách toàn diện để trở thành những người chiến sĩ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có lòng yêu nước, kiên định và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội thảo là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất” trong tuổi trẻ CAND. Hội thảo có 3 nhóm chủ đề chính:

Cơ sở lý luận, chính trị và tư tưởng của phong trào thi đua Ba nhất. Thanh niên CAND động lực quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Ba nhất. Giải pháp phát huy vai trò của thanh niên CAND trong thực hiện phong trào thi đú Ba nhất, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới.

Củng cố "thước đo" lòng tin của Nhân dân

Tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho rằng, phong trào thi đua “Ba nhất” chính là cơ hội để thanh niên Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá trong Đảng, giúp cho phát triển và tạo thêm thực tiễn sinh động, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong lực lượng vũ trang nhân dân và cả hệ thống chính trị nước ta, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng lan tỏa mạnh mẽ.

Phong trào không khởi sinh một cách tách biệt mà nằm trong mạch thống nhất của các chủ trương lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua “Ba nhất” được đặt như một chương trình hành động có hệ thống, trung thành và kỷ luật là hai trụ cột làm nghiêm các yêu cầu về chính trị, đạo đức, tổ chức; gần dân là minh chứng sinh động cho kết quả hòa nhập với xã hội, là thước đo lòng tin của Nhân dân.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị CAND chia sẻ tại hội thảo.

Hình ảnh các điểm cầu trực tuyến tham dự hội thảo.

Theo đó, thanh niên CAND cần chủ động việc xây dựng bộ chỉ số thống nhất cho phép đánh giá công bằng, khách quan và nhất quán hiệu quả của việc thực hiện phong trào. Trong đó, chú trọng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn, giúp theo dõi tiến độ, cảnh báo sớm nguy cơ sai phạm, đồng thời hỗ trợ người đứng đầu giám sát hoạt động đơn vị theo thời gian thực hiện.

Sự nỗ lực phấn đấu hằng ngày của lực lượng thanh niên Công an nhân dân đưa phong trào thi đua này lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành chất xúc tác để công tác bảo đảm an ninh, trật tự đóng góp xứng đáng trong kỷ nguyên mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chia sẻ tại hội thảo, anh Hoàng Đức Nam - Phó Ban Công tác Đoàn, cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, tuổi trẻ CAND cần siết chặt kỷ cương, đề cao tính nêu gương, khẳng định thương hiệu “kỷ luật nhất”.

Anh Hoàng Đức Nam - Phó Ban Công tác Đoàn, cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò giám sát, quản lý đoàn viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, hướng về cơ sở để thực hiện “Gần dân nhất”. Các phong trào thanh niên tình nguyện cần được thiết kế thực chất hơn, hướng mạnh về địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, cần tăng cường các hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.