Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga

TPO - Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, LB Nga luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam; đánh giá cao sự quan tâm của đoàn đại biểu LB Nga đối với công tác thanh niên tại Việt Nam.

Chiều 9/12, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga thăm và làm việc, giao lưu chuyên đề với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự có PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga do bà Natalia Saphinskaia - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống LB Nga (RANEPA), làm Trưởng đoàn.

tp-vietnga-thanhnien.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm bà Saphinskaia - Trưởng đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ sự trân trọng tiếp đón đoàn đại biểu thăm và làm việc, giao lưu chuyên đề với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp; mối quan hệ thân thiết và các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa T.Ư Đoàn và các đối tác Nga như Đội Cận vệ trẻ (Đảng Nước Nga Thống nhất), Đoàn TNCS Lenin, Cơ quan LB Nga về công tác thanh niên.

Theo anh Huy, trong năm 2025, T.Ư Đoàn đã tổ chức 2 đoàn công tác thăm và làm việc tại thành phố Saint Petersburg, Moscow (LB Nga). T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ - Đảng nước Nga thống nhất đang tích cực chuẩn bị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2025 - 2030, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ thanh niên hai nước.

Tại buổi tiếp, bà Natalia Saphinskaia đã thông tin về đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga là các cán bộ công viên chức; chương trình phối hợp đào tạo bồi dưỡng giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống LB Nga.

Bà Natalia Saphinskaia đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác quản lý và đoàn kết tập hợp thanh niên; coi đây là những bài học quý báu mà phía Nga mong muốn tham khảo trong bối cảnh thách thức toàn cầu hiện nay.

tp-vietnam-nga-thanhnien2.jpg
Chương trình trao đổi chuyên đề về công tác thanh thiếu nhi. Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ kinh nghiệm công tác giáo dục, định hướng thanh niên

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao của LB Nga đã nghe giới thiệu chuyên về công tác tuyên giáo, dân vận, đạo đức cho thanh thiếu niên và kinh nghiệm của Việt Nam; trao đổi nhiều vấn đề quan tâm đến việc đồng hành, chăm lo, phát triển thanh thiếu nhi.

tp-vietnam-nga-thanhnien4.jpg
Phát biểu tại chương trình, bà Natalia Saphinskaia nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò quan trọng nội dung trao đổi; bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao chất lượng báo cáo viên. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư đã trình bày chuyên đề về công tác tuyên giáo, dân vận, đạo đức cho thanh thiếu niên và kinh nghiệm của Việt Nam.

tp-vietnam-nga-thanhnien8.jpg
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao đổi chuyên đề tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Trang đã chia sẻ đặc điểm thế hệ trẻ Việt Nam, cùng những thuận lợi và thách thức trong kỷ nguyên công nghệ số; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, phát triển thanh thiếu nhi.

Chuyên đề cũng đã giới thiệu nhiều kinh nghiệm thực tiễn của Đoàn trong đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, truyền thống cho giới trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên và tạo môi trường cho người trẻ rèn luyện, phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập quốc tế và cống hiến.

tp-vietnam-nga-thanhnien13.jpg
tp-vietnam-nga-thanhnien6.jpg
tp-vietnam-nga-thanhnien11.jpg
tp-vietnam-nga-thanhnien7.jpg
Các đại biểu trong đoàn tham dự chương trình.
Xuân Tùng
#T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn #anh Bùi Quang Huy #Việt Nam - LB Nga #Việt - Nga #công tác thanh niên #lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao #cán bộ cấp cao

